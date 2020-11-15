康誥坑溪下游護岸掏空 挖取上游卵塊石當材料一舉兩得
新北市汐止區康誥坑溪下游約150公尺護岸及固床工掏空，市府水利局利用上游河段的卵塊石，作為下游砌石護岸材料，同時解決上游卵塊石恐影響排水，以及減少使用混凝土灌漿施工危害，降低對河川生態的衝擊，一舉兩得。
康誥坑溪下游護岸及固床工被掏空，水利局邀相關單位勘查發現，當地河道內有魚類生存，與地方人士商議過後取得共識，決定主要以仿自然生態方式修復。
水利局指出，康誥坑溪上游有較多卵塊石，可作為下游砌石護岸材料，砌石間隙將成為生態棲息空間。固床工底層及掏空造成的背填流失，也會充分利用河道內既有土石作為回填材料，就地取材，減少外購材料。
水利局說，混凝土屬於鹼性材料，當地民眾疑慮可能造成魚類死亡。考量加強護岸耐久性，使用混凝土仍有必要，但另採不透水織物，降低混凝土材料流入河道，影響生態的可能性。工程在10月21日完工後，觀察康誥坑溪生態已恢復，又見魚類存活。
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