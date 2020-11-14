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鼓勵民眾結婚救生育率 北市擬明年推獎勵金

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
柯市長鼓勵民眾結婚才能有生育率，預計明年推動結婚獎勵金。記者潘永鴻／攝影
柯市長鼓勵民眾結婚才能有生育率，預計明年推動結婚獎勵金。記者潘永鴻／攝影

台北市勞動局今舉辦中高齡就業博覽會，市長柯文哲致詞時提到人口老化議題，他認為現在年輕人不結婚「是人口急速老化的主要原因」，並坦言民政局的政策有問題，應該是要先推結婚補助，而不是先推生產補助，而北市府目前也在研議結婚媒合、結婚獎勵金等相關政策，明年有望實施。

台北副市長蔡炳坤接受電話採訪表示，北市府有召集相關局處研議，鼓勵結婚的相關政策，像是結婚媒合、婚前教育課程及結婚獎勵金等，也會鼓勵企業舉辦年輕人婚姻方面的聯誼，市府將以整體性思考一系列的政策，希望年底前有方案，不排除明年實施。

柯文哲致詞表示，台灣在1993年老年人口才7%，估計2025年就可能超過20％，也就是花32年，就達到瑞典花130年的老化速度。

柯文哲說，目前發現台灣最大的問題不是不生，而是不結婚，認為應要推結婚補助，而不是先推生產補助，沒有鼓勵結婚卻直接鼓勵生產很怪，民政局的宣傳策略有問題。

柯文哲指出，現在不結婚35歲到40歲女生已達35％，這很不得了，目前台灣人口老化是明顯的事實，除非和美國開放移民的策略，不然就是鼓勵年輕人結婚，但這是大工程。

結婚 老化 柯文哲

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