新北市鶯歌部分區域17日施工 將停水12小時

台灣自來水公司第十二區管理處表示，本月17日上午9點到晚上9點施作「鶯歌區鶯桃路、永和街口1100mm管線改善工程」，將停水12小時，範圍遍及鶯歌區部分區域，請民眾儲水備用，將設8處臨時供水站，停水期間水利局會持續管制，請台水公司盡速完工復水。

停水期間請配合關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫而損壞或引起火災。如逾恢復供水時間仍無水可用，可洽水公司或新北市府，遇重大事故緊急送水可撥免付費電話1910。

停水影響範圍包括鶯歌區八德路、中正二路、中正三路、二甲路、高職東街、高職西街、國際新城（國際一路、國際二路、香檳街、欣欣街、晨曦街、明圓街、朝陽街）、湖山路、大湖路、中湖路、東湖路、西湖街、德昌街、德昌二街、永吉街、鶯桃路、永和路、福安街、鳳鳴街、福德一、二、三、四、五街、福隆一、二街和鳳吉一、二、三、四、五街。

8處臨時供水站：在中湖街21號活動中心前、東湖路13-1號前、國際一路與朝陽街口、鳳福路155號鳳福公園、鶯桃路413巷口、鳳鳴路160號對面巡守隊、鶯桃路296巷口永吉公園和中正三路154號鶯歌高職。