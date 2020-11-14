新竹火車站前科技大執法 違停或臨停逾3分鐘將開罰

新竹火車站前臨停空間有限，車輛長時間占用或違停常造成站前交通壅塞，甚至回堵至中華路影響交通順暢及安全，市警局交通隊已在站前設置違停自動偵測系統，結合全景及車牌辨識攝影機，臨停逾3分鐘或違停將自動擷圖開罰，即日起加強宣導，明年台灣燈會後開始科技執法。

交通隊指出，新竹火車站前臨時停車上下客區依規定只能停3分鐘，常有民眾長時間停放等候親友，尖峰時段站前常車流壅塞，也有車輛在紅線區、人行道違停上下客，為整頓站前交通，提升臨停區周轉率及減少違停，已在站前完成違停自動偵測系統建置。

站前車道兩端都設有全景及車牌辨識攝影機，車輛進入偵測區內即開始定位錄影，車牌辨識攝影機會在車輛靜止約10秒開始定位並放大辨識車牌，車輛停在臨停區內1至3分鐘每分鐘會自動擷取1張照片，作為舉發蒐證照片，臨停超過3分鐘或違停，都將逕行舉發。

交通隊指出，為提醒駕駛人注意臨停時間，已購置移動式LED顯示幕，會自動顯示車號提醒臨停的駕駛人已停放時間及超過3分鐘即將開罰，應盡速駛離，為維護身心障礙者權益，身心障礙停車格不納入偵測範圍，後端審核也會將身心障礙者上下客的違規排除。