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全國青年景觀競賽今頒獎 可互動景觀作品超吸睛

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
作品「自然補給站」獲得設計施作組第一名，由郭哲棟、陳薏慈、賴蓉樺、王成宇、簡必丞等人製作。記者江婉儀／攝影
作品「自然補給站」獲得設計施作組第一名，由郭哲棟、陳薏慈、賴蓉樺、王成宇、簡必丞等人製作。記者江婉儀／攝影

2020全國青年景觀競賽頒獎典禮今日在新北市新莊頭前運動公園舉辦，現場同時展出多座青年景觀作品，競賽以「好玩、有吸引力、有功能、友善」為主題，每一座作品皆可與民眾互動體驗。作品即日起展示至12月20日，只要搭乘捷運環狀線至「幸福站」後步行3分鐘即可到達。

「2020全國青年景觀競賽」結合國際景觀趨勢主題，並透過植栽的搭配與結構的變化，每個青年景觀團隊在25平方公尺的面積下打造別有洞天、可供休閒遊憩，好玩又好看的景觀作品。

景觀處表示，今年景觀競賽有80組參賽隊伍，橫跨高中職、大專院校至景觀公司，有來自全國北、中、南各地的優秀景觀青年團隊參加，至今已邁入第二屆，是首創以全國青年為對象，結合競圖與實作競賽，也是新北市推動「城市綠美學」，將美學與青年力融入城市景觀的重要一環。競賽優勝隊伍也將獲邀參與新北市公共開放空間綠化設計規劃及110年全國運動會周邊綠化美化設計。

其中，作品「自然補給站」獲得設計施作組第一名，由郭哲棟、陳薏慈、賴蓉樺、王成宇、簡必丞等人製作，就讀國立中興大學景觀與遊憩學位學程的郭哲棟說，現在小孩多接觸3C產品，即使出門也不與大自然接觸，作品透過木頭、石頭、灌木等元素組成，希望讓小孩多接觸大自然。

郭哲棟表示，製作過程中最困難是木頭的部分，除了有載重、結構問題，裁切的時候不斷失敗，經不斷嘗試及跟指導老師討論，才好不容易製作成功。去年他們也有參加景觀競賽，獲得第三名，今年得到第一名也恰逢碩士畢業，大家也特地穿碩士服來領獎。

新北市長侯友宜表示，非常欽佩這些年輕選手們能夠在短短5天內將「綠美學」表現的淋漓盡致，綠美學是城市進步的重要指標，新北市舉辦青年景觀競賽，期盼市府與選手能達到雙贏，吸納景觀界的年輕人才，給予舞台與實作經驗，而他們也為城市帶來改變；例如第一屆的冠軍淡水商工便和文化大學合作，攜手改造五股垃圾山，讓該處從髒亂點轉變為美麗的公園，造福市民。

農業局長李玟表示，新北市舉辦「全國青年景觀競賽」提供青年選手創意發揮及了解景觀潮流趨勢交流的平台，不僅讓民眾了解新北在「城市綠美學」的發展，也展現新北市對於青年發展及景觀產業的重視，活動詳情及作品介紹亦可上競賽官網http://www.ylac.com.tw/查詢。

2020全國青年景觀競賽頒獎典禮今日在新北市新莊頭前運動公園舉辦。記者江婉儀／攝影
2020全國青年景觀競賽頒獎典禮今日在新北市新莊頭前運動公園舉辦。記者江婉儀／攝影
作品「自然補給站」獲得設計施作組第一名，由郭哲棟、陳薏慈、賴蓉樺、王成宇、簡必丞等人製作。記者江婉儀／攝影
作品「自然補給站」獲得設計施作組第一名，由郭哲棟、陳薏慈、賴蓉樺、王成宇、簡必丞等人製作。記者江婉儀／攝影
參賽隊伍向市長侯友宜介紹作品。記者江婉儀／攝影
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