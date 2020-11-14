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7項世界紀錄保持人 疊杯甜心張瑜庭：我都沒見過侯友宜
新北市大新莊區第六屆競技疊杯運動公開賽暨全國甲組菁英聯賽，今、明2天在頭前國中熱鬧舉行。連續6年以來，新莊區賽都有1個很逗趣的「傳統」，就是在獎盃之外加發獎品（蝦餅），無論老、少選手，有時候領到蝦餅甚至還更開心，因為不僅代表贏得冠軍，還可以跟大家分享、請親朋好友和同學一起吃。
比賽在新莊區舉行，中華競技疊杯運動推廣協會當然沒忘記邀請地主國手擔任開幕嘉賓，也就是享譽國際的「疊杯小甜心張瑜庭」，他目前就讀昌平國小6年級，年僅11歲卻已經是7項疊杯世界紀錄保持人。
張瑜庭在開幕典禮，被安排和比賽的主要贊助人新北市議員何淑峰PK疊杯，贏得本屆賽事第一包蝦餅，練習之餘馬上和國手隊友們分享，記者認出國手曾渘媃曾經和新北市長侯友宜拍過競選廣告，張瑜庭竟用羨慕的口吻，脫口說出：「我都沒見過侯友宜！」
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