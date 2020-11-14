7項世界紀錄保持人 疊杯甜心張瑜庭：我都沒見過侯友宜

新北市大新莊區第六屆競技疊杯運動公開賽暨全國甲組菁英聯賽，今、明2天在頭前國中熱鬧舉行。連續6年以來，新莊區賽都有1個很逗趣的「傳統」，就是在獎盃之外加發獎品（蝦餅），無論老、少選手，有時候領到蝦餅甚至還更開心，因為不僅代表贏得冠軍，還可以跟大家分享、請親朋好友和同學一起吃。

比賽在新莊區舉行，中華競技疊杯運動推廣協會當然沒忘記邀請地主國手擔任開幕嘉賓，也就是享譽國際的「疊杯小甜心張瑜庭」，他目前就讀昌平國小6年級，年僅11歲卻已經是7項疊杯世界紀錄保持人。