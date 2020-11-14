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西定高架橋鋼片砸車頂開40公里發現 市府下周拆鬆脫3處
基隆市西定高架橋日前發生一起鋼片掉落砸到一輛汽車車頂事件，幸好沒有人受傷，這塊鋼片重1公斤，長約30公分，經查是用來填補鋼梁與懸臂板連接處縫隙，市府清查還有3處也有鬆脫情形，市府今天已貼警示公告，下周就會拆除，並不影響結構安全。
張姓車主日前把車子停在西定河高架橋下方，他開車到林口上班時才發現車頂上有鋼片，把他的車頂到砸到凹陷，經查是從橋上掉下，就一直在車頂上沒有掉落地面，因有一定的重量壓住，車子開了40公里仍沒有掉下去。
附近居民說，橋下是居民停車的空間，不知會有鋼片掉落，對民眾的安全有威脅，很怕下一次會不會被砸到頭。新西里長陳漢昭表示，幸好當時是掉在車頂上，如果砸到人後果不堪設想，今天市府工務處有在橋下貼警示公告，下周就會派人拆除3處鬆脫的鋼片。
副議長林沛祥、議員莊敬聖昨天到場會勘，要求加強高架橋梁的安全。市府工務處說明，鋼片是橋梁與懸臂板連接處有縫隙，早年廠商以鋼板填補，並不會影響結構安全，橋梁安全都有依規定檢測，目前也都符合安案，結構沒有問題。。
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