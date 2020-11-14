桃園惡業者租林口民宅偷排廢液 拒稽查人員於門外

新北林口的水資中心人員發現水質異常，昨追查有處民宅竟排放疑似電鍍廠的廢液，進一步調查發現，排放廢液的業者早在10月就曾在路邊偷排遭逮，本次改以租民宅躲避追緝，相關稽查人員前往現場，業者卻不願開門配合調查，新北環保局指出，已當場告發最高可罰300萬元，得按次處罰及強制執行查證工作。

新北市議員蔡淑君指出，今年10月5日林口水資源中心的人員發現水質異常，原以為是工業區的廢水，但前往該處調查其水質為標準範圍內，最後查遍林口9個揚水站，發現位於未來的南勢國中附近P7揚水站出現異常。

蔡淑君說，稽查人員經過2天埋伏後，發現宏林環保清潔有限公司的廢水車，竟在文化北路、忠福路直接把廢液排入文化北路、忠福路，但當時業者卻不願配合調查，稽查人員也無法收集相關證據。

蔡淑君指出，11月11日水資源中心又發現水質異常，經過調查後發現宏林環保的廢水車又出現在林口，並駛入南勢四街的一處透天民宅，懷疑業者透過廁所的排水孔排放廢液。

蔡淑君說，業者10月遭查獲後，立刻租民宅繼續排放廢液，還跟房東簽約不能配合警方開門，導致於昨天稽查人員、警方無法進入調查，該業者竟為了省處理費，偷排廢液影響水質。

新北環保局指出，10月查獲該業者並發現未領有合法的廢棄物清除許可，已依廢棄物清理法41條、46同規定移送地檢偵辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。