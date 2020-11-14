蔡總統是他學生 國小退休教師黃阿蒼獲列杏壇芬芳錄

台北市教育局今上午舉行109年度杏壇芬芳表揚典禮，高達67人獲獎，其中，還有一位奉獻超過60年的中山國小教師黃阿蒼，他熱愛運動每天到校教導學生打羽球，也帶領學生奪得國內外羽球競賽的多個冠軍。黃阿蒼說，也曾在吉林國小第一屆創校時擔任過教師，總統蔡英文也是第一屆學生。

今年高齡84歲的黃阿蒼畢業於國北師院，也就是現在的國立台北教育大學，1959年到中山國小服務擔任導師，同時負責教學生打羽球、各項球類運動。

而後黃阿蒼到吉林國小，他說，1965年到這間國小擔任班導師與任職訓導主任，「總統蔡英文就是第一屆學生，到現在都還記得，之後陸續到西門國小、西園國小服務，最後在1985年，再返回中山國小服務直至退休。」

此次「台北市杏壇芬芳錄」對象涵括學校教師、導護志工、校警、幼兒園教保員等，推薦件數70件，經教育局初審委員實地訪查決議獲選表揚名單，其中幼兒園2件、國小48件、國中8件、高中5件、高職1件及特殊學校3件，合計共67件事蹟獲表揚，獲獎件數為歷年之最。

教育局長曾燦金今早出席表揚頒獎時表示，黃阿蒼雖然已經八十幾歲，但氣色相當好，他的女兒也特地陪同到場接受表揚，黃阿蒼女兒在現場也直呼，「父親全心全力投注在教育，所以父親常不太會管小孩，但父親也是國寶級老師，許多羽球好手都是父親帶領指導的。」

黃阿蒼表示，65歲退休後每天還是一早會從板橋家中搭捷運到學校，教導學生打球，早上七點半在學生還沒上課，會陪著學生練球，八點半開始上課後就搭車回家休息，接著下午兩點半再出門去學校，繼續陪學生練球到下午五點半，每天跟學生很快樂、不會老。

還有敦化國小教師陳娟娟獲得表揚，2003年到敦化服務推廣閱讀教育，她說，參考香港經驗與班級試驗後，開始在全校班級實行「家庭閱讀契約」活動，希望透過這方式鼓勵親子共讀，讓家長每天陪孩子共讀10分鐘到半小時，為了就是要培養閱讀習慣。

另外，還有東湖國小教師鄭秀珠，她在東湖服務當工友已33年，是處室的專屬的「Siri」，事事提醒、時時協助，只要有她在，行政同仁萬事安心，使命必達精準又有效率的工作態度與精神，都是教育工作後輩學習的典範。