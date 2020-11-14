呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

為了鼓勵中高齡就業，北市府舉辦博覽會共95 家廠商提供4,052 個職缺徵才，並專程為轉職者開發高達2,788個無工作經驗的職缺。市長柯文哲今表示，「要把六十五歲退休觀念從印象中抹去，因為不工作的話，國家勞動力就會不足，所以你要工作。」柯說，台灣人口老化是無法避免的，台灣平均壽命達八十五歲，如六十五歲要退休，從這歲數計算到八十四歲有二十年，國家不可能養你二十年都不工作，這是一個事實。

柯文哲出席博覽會致詞表示，台北市一直到他卸任，超過六十五歲的人口會達到20%，台灣在可見的幾年內，將會進入超高齡的社會，從1993年才7%到了2025年就會超過20%，台灣短短只花了三十二年就攀升至此數字，老化速度只有南韓跟台灣一樣，台灣人口老化為葫蘆型，人口最多大概為35歲上下，主要是我們戰後嬰兒潮。

柯文哲表示，最近因為這個問題研究人口學，台灣面臨少子化，一開始鼓勵年輕人生育，但發現最大的問題不是不生而是不結婚，調查過有結婚的人，生小孩的數量沒有比以前較少，而三十年前台灣婦女不結婚，是12％現在到35％，因此出現不結婚的人，才造成少子化。

柯文哲建議民政局順序要對，提供的生產補助，應該要重新規劃結婚補助，是要鼓勵結婚再生產，這局處宣傳策略是有問題的，所以要有結婚獎金，只要結婚就會生小孩，問題是沒人要結婚。「現況不結婚35歲到40歲女生已經達到35％，這很不得了。」

柯文哲表示，目前整個台灣人口老化，是一個很明顯的事實，問題已擺在眼前，沒有辦法解決，除非和美國開放移民的策略，「不然就是我們在文化上，鼓勵年輕人結婚，但這是大工程，要不斷舉辦我愛紅娘活動，電視台也可以重新製作這類型節目。」

面對人口老化是現存的事實，柯文哲說，日本六十五歲人口有在上班的超過30％，全台灣是8%台北為6%，「這8%是因為鄉下還有八十歲的人口，很多田裡工作都是八十幾歲。」

「今年的問題是新冠肺炎，從今年一月到九月台北市中高齡求職人數為兩萬一千人，比去年同期多了五千多人。」柯文哲表示，也就是說中高齡人找工作在攀升，比去年從一萬五變成兩萬一，多了五千多人，可是2020年兩個國家GDP沒有下降，一個台灣一個中國。因目前為止防疫最成功的是台灣感染案例少，這也沒有傷到台灣的經濟，失業率也無下降，為何中高齡找工作這麼多。

柯文哲說，重點是台灣企業轉型數度變快，以前沒有疫情所以慢慢轉型，現在疫情關係整個社會變化速度快，也就面臨一個結構性失業，問題是產業在轉型，「年輕人應變速度快，老年人應變速度較慢，所以才出現明明失業率沒有下降，怎麼中高齡找工作變多，主要原因為產業轉型變快。」

柯文哲還指出，電商今年沒有成長30%算是差，以前沒有想過物流業已經佔了台北市車禍人數百分之五，表示台北市電商物流大量上升，可是中高齡轉型沒年輕人快。因此，這次辦理博覽會有九十五家廠商，提供四千零五百多個職缺，其中有七成，不需要以前的經驗，希望中高齡還是需要學習新的工作，所以市府給予雇主八萬六千塊的輔導費用。

柯文哲表示，經過調查很多小學老師五十五歲就退休，台北五十歲以下小學老師佔比百分之九十五，六十到六十五歲佔了北市小學所有老師百分之一，所以大部分五十歲就開始退休，六十歲還在教書非常少，只有佔全部老師百分之一。所以現在不是六十歲退休，從數字上觀察過五十歲就開始退休，五十五歲就大量退休，到六十歲還沒走的很少，僅剩下百分之一。

柯文哲說，以前是活到老學到老，現在是活到老工作到老，企業轉型速度在變化，所以要工作，但是也要繼續學習新的工作技能，所以將來整個勞動處得概念，就是如何讓這些中高年齡層的人，能夠到陌生職場重新學習。