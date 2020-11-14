大里區農會喜迎百歲超佛心！捐2復康巴士回饋鄉里

台中市政府農業局輔導大里區農會今天在大里國小舉辦「喜耀100大里農讚」創立百周年慶祝大會，農會當場捐贈2輛復康巴士回饋鄉里。台中市長盧秀燕說，台中市有許多老人長輩及身障朋友需要復健，感謝大里農會捐贈復康巴士，「取之社會、用之社會」，感謝農會的菩薩心救助社會。

盧秀燕出席致詞時說，大里區農會在歷任理監事等人帶領之下，對農友的輔導與扶植、推廣農業，對社會貢獻極大，祝福大里農會邁入下一個一百年，圓滿成功、生日快樂。

今天慶祝大會上，由大里區農會理事長鄒騰垣代表捐贈台中市政府2輛復康巴士，以行動回饋地方，盧秀燕及社會局長彭懷真代表受贈，並回贈賀匾。此外，盧秀燕也表彰特殊貢獻人員給大里農會前總幹事林金泗，感謝他從1961年即進入大里農會服務，致力於農業與農會發展。

社會局說，自2012年起，多次仰賴社會團體捐贈復康巴士車輛，透過大里區農會的善舉，讓更多團體與個人加入捐贈的行列，提高復康巴士的數量，使12萬身障朋友及家屬能享受便利的旅運服務。

草湖神龍陣是大里農會為推廣農村社區文化，十多年前間輔導東湖、西湖二里的農友成立，是地方著名的表演團體，今天草湖神龍陣獻上祥龍獻瑞，恭賀農會創立百周年。