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今頒發耐震標章 台中土木技師公會：雙重把關保居安

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市土木公會首座耐震設計標章授證儀式今天在公會舉行，由理事長鄧勝軒（左三）授證。記者趙容萱／攝影
台中市土木公會首座耐震設計標章授證儀式今天在公會舉行，由理事長鄧勝軒（左三）授證。記者趙容萱／攝影

台中市土木公會首座耐震設計標章授證儀式今天在公會舉行，由理事長鄧勝軒授證。鄧勝軒說，民眾重視居家安全，藉由第三方公正單位認證、特別監督人全程監督等雙重把關的耐震標章制度，讓建築物的設計及施工品質更有保障，公會也積極向台中市政府爭取，盼透過社會住宅等公共工程取得耐震設計標章帶頭作用，保障民眾居住的安全。

鄧勝軒說明，台灣位處於環太平洋地震帶上，大小震頻繁，引起民眾對於居家安全意識大幅提高，「建物耐震度」成為公會推動的重大指標。取得耐震設計標章是目前的趨勢，藉由公正第三方審查認證，不僅可協助確保建築物耐震安全與品質，也協助建商建造品質優良的建築物，提供民眾辨識耐震建築物基準。

鄧勝軒指出，目前台中市有五建案取得耐震設計標章，公會今天頒發耐震設計標章首案為台中市第五案，位於大安區透天建案，藉由第三方審查耐震設計品質、結構設計等項目，加上建商依規定聘請土木或結構執業技師做為特別監督人全程監督，保障消費者居住安全，也提升營造品質。

今天代表受證的土木技師、十大首席經理陳寬翰說，取得耐震設計標章不容易，此案採抗震的RC鋼筋混凝土及耐震基礎型式之一筏式基礎建造，柱體以箍筋緊密圍束柱體再包裹混凝土，地震來時以剛性抗震，晃動度小，透過第三方認證，讓消費者住得安心。

台中市土木公會首座耐震設計標章授證儀式今天在公會舉行，由理事長鄧勝軒（左）授證。記者趙容萱／攝影
台中市土木公會首座耐震設計標章授證儀式今天在公會舉行，由理事長鄧勝軒（左）授證。記者趙容萱／攝影

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