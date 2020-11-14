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疫情餐飲業外送訂單多 北市供476個工作機會

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市就業服務處為促進市民就業，邀請10家廠商，提供476個工作機會。圖／勞動局提供
北市就業服務處為促進市民就業，邀請10家廠商，提供476個工作機會。圖／勞動局提供

因國內疫情控制穩定及外送服務崛起，體質良好的餐飲業者求才殷切，本週徵才以餐飲業為主軸，台北市就業服務處為促進市民就業，邀請10家廠商，總共提供476個工作機會。 

陳信瑜表示，慕里諾集團旗下共7個品牌，包含知名甜點品牌杏桃鬆餅屋、肉系品牌勝政豬排，於2020年再拓大事業版圖，增加新品牌及分店，並招募內外場工作人員，不限學經歷，薪資2萬9000到3萬3000起跳，內外場幹部及儲備店長依資歷給薪，最高可達4萬3000，為吸引更多人才加入，日文檢定達程度加薪5000到1萬元、廚師證照外加3000元。

陳信瑜說，市府邀請知名火鍋連鎖品牌錢都國際餐飲、樂崎餐飲，提供上百個正、兼職職缺，內外場正職人員薪資最高可達3萬6000。友善中高齡標竿廠商摩斯漢堡，具備完善教育訓練、員工福利，溫馨的企業文化及彈性工作時間，也希望銀髮族、二度就業婦女及打工族加入工作行列。

陳信瑜強調，為提高就業率，針對雇主及15歲到29歲本國籍青年釋出求才、求職獎勵金，只要符合條件，可搭配勞動部所推出 「青年就業旗艦計畫」與「青年職得好評」方案，最高可達10.8萬元。

而有哪些廠商，民眾該往哪個服務處詢問，北市府勞動局長陳信瑜表示，內湖就服站為慕里諾國際公司；艋舺就服站為錢都國際餐飲有限公司；信義就服站為鑫鼎王餐飲公司、台灣大食代餐飲有限公司、樂崎餐飲有限公司 、惠康百貨公司 ；南港東明青銀站為安心食品服務股份有限公司、五花馬國際行銷股份有限公司；西門就服站為雨潔綠能股份有限公司、貳樓餐飲股份有限公司。

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