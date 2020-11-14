愛心企業家熱情贊助 林口嘉寶幸福轉運讚愛心志工成立

新北市林口區嘉寶里地廣人稀，但在里長黃建邦、嘉瑞社區發展協會賴美秀理事長、協會全體志工伙伴以及在地嘉寶國小努力下，逐漸在社區銀髮照顧上展現成果，近期更榮獲愛心企業捐助款項，供社區內14名銀髮長輩長期關懷使用。

嘉寶里黃建邦表示，昨日（13日）在社區銀髮共餐現場進行成立典禮，並邀請議員蔡淑君及林口區長藍品畯見證成立典禮。他配合林口區公所近期推動林口幸福轉運讚獨居長輩關懷計畫，除了運用目前嘉寶國小、林口嘉天宮提供的銀髮俱樂部場地提供長輩共餐及銀髮健康課程以外，也規劃由里鄰長及社區發展協會成員組成愛心志工隊，運用不願具名的愛心企業家捐款長期關注社區內14位需要被關懷的長輩。

新北市議員蔡淑君表示，林口嘉寶里在里長黃建邦的帶領下，考量地處偏遠人口分散，爭取市府設置2個銀髮俱樂部，並在嘉寶國小的協助下運用閒置空間，開辦銀髮祖孫學堂，讓原本人口分散交通不便的偏鄉成為幸福的生活的銀髮友善社區。而里長和社區顧及到有許多長輩可能因為種種原因無法外出參與社區活動，所以率先響應幸福轉運讚計畫，成立愛心志工團隊，以送幸福到家方式，長期持續關懷長輩。

本身是鄰長也是長期召集社區媽媽志工團協助銀髮共餐及祖孫學堂的嘉瑞社區發展協會理事長賴美秀表示，辦理銀髮關懷活動很辛苦，但是看到志工前往關懷長輩時的情景，種種的辛勞就不會覺得辛苦，尤其是可以讓社區內更團結緊密的結合在一起，讓社區的整體幸福感明顯大大提升，這樣志工的辛苦就值得了。