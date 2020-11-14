侯友宜前進竹圍高中 再披柔道袍秀拿手絕活「大外割」

新北市長侯友宜卸下警察制服後，首次重披柔道袍前進竹圍高中錄製「侯Sir返校日」節目，和學校柔道隊選手切磋。其中「全國最強高中生」金牌選手陳冠亨小露身手，快速成功壓制市府主持人王子禾，快狠準的好身手讓眾人驚嘆

竹圍高中柔道隊表現優異，今年全中運拿下3金2銀8銅的好成績，教練施佩均曾參加雪梨及北京奧運。

侯友宜說，他過去選擇讀警大，就是因為嚮往學習柔道、射擊以及跆拳道，認為有好身手才能除暴安良，印象最深刻的是過去每次參加比賽會增添新傷勢，贏的時候很光榮，輸的時候也不會氣餒，也勉勵學生們得失心不要太重，用盡全力、奮力一搏就對了。

和選手們切磋時，他也請隊長潘思翰千萬別放水，因為他的身手雖比不上從前，但基本功仍在。