聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜前進竹圍高中 再披柔道袍秀拿手絕活「大外割」
新北市長侯友宜卸下警察制服後，首次重披柔道袍前進竹圍高中錄製「侯Sir返校日」節目，和學校柔道隊選手切磋。其中「全國最強高中生」金牌選手陳冠亨小露身手，快速成功壓制市府主持人王子禾，快狠準的好身手讓眾人驚嘆
竹圍高中柔道隊表現優異，今年全中運拿下3金2銀8銅的好成績，教練施佩均曾參加雪梨及北京奧運。
侯友宜說，他過去選擇讀警大，就是因為嚮往學習柔道、射擊以及跆拳道，認為有好身手才能除暴安良，印象最深刻的是過去每次參加比賽會增添新傷勢，贏的時候很光榮，輸的時候也不會氣餒，也勉勵學生們得失心不要太重，用盡全力、奮力一搏就對了。
和選手們切磋時，他也請隊長潘思翰千萬別放水，因為他的身手雖比不上從前，但基本功仍在。
新聞局長蔣志薇表示，將持續走訪新北市校園，由侯友宜和年輕學子接觸，聽到師生的真實心聲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言