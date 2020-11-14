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單親媽創「築夢丹寧」走入故宮販售 一針一線縫出自信

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
單親媽媽透過宜蘭縣築夢家庭關懷協會輔導，製作的「築夢丹寧」商品時尚又療癒，在市場上很受歡迎。圖／築夢家庭關懷協會提供
單親媽媽透過宜蘭縣築夢家庭關懷協會輔導，製作的「築夢丹寧」商品時尚又療癒，在市場上很受歡迎。圖／築夢家庭關懷協會提供

一群單親媽媽埋首於縫紉機間，來回裁切牛仔布，縫製獨一無二的「築夢丹寧」生活小物，或許是漁夫帽、背包、動物布偶等，每件商品兼具時尚質感，更在故宮賣店陳列及網路商城販售，宜蘭縣築夢家庭關懷協會照顧單親媽媽經濟獨立，更讓她們在一針一線中活出自信。

築夢家庭關懷協會成立於民國102年，協會總幹事劉又綺表示，單親媽媽缺乏資源及支持系統，為了兼顧孩子與工作，經常蠟燭兩頭燒，甚至因找不到工作，連帶影響情緒，有些人出現了憂鬱症，成立協會是為幫助單親媽媽解決生活困境。

協會開辦一些家庭及情緒管理等相關講座，3年多前提出「毛小孩布偶娃娃計畫」，邀請吳釥華嬅老師義務教導運用廢棄不用的牛仔衣褲，經打版及裁縫成布偶，剛開始做得不夠好，劉又綺考慮到商品質感及通路，一再退貨，要單親媽媽們重做，直到做出滿意為止。

劉又綺說，毛小孩布偶娃娃計畫不僅是創新，更注入廢布環保再生意識，每件手工縫製獨特性，商品變化無窮，訂單也接著進來，單親媽媽不僅有固定收入，工作時間有彈性，也可照顧到孩子，有時候訂單一多，單親媽媽開心加班有錢賺，從中自我療癒，之前所有的負面情緒都不見了。

劉又綺感謝勞動部的多元就業開發方案進用單親弱勢婦女，勞動部諮詢輔導委員張志嘉協助開發通路，她鼓勵單親媽要把自己當成文創設計師，透過腦力激盪研發商品種類，舉凡各式動物布偶、公事包、輕巧包、手提袋、貓咪面紙盒及束口袋等療癒又時尚；協會打造了「築夢丹寧」品牌，更把商品引進故宮博物院賣店販售、全家及東森網路購物平台，成功翻轉了單親媽媽的人生。

築夢丹寧設計出來的商品不落俗套，年輕人也喜歡。圖／翻攝築夢丹寧小舖
築夢丹寧設計出來的商品不落俗套，年輕人也喜歡。圖／翻攝築夢丹寧小舖
時尚好看的築夢丹寧漁夫帽。圖／翻攝築夢丹寧小舖
時尚好看的築夢丹寧漁夫帽。圖／翻攝築夢丹寧小舖
築夢丹寧的手機袋，療愈又實用。圖／翻攝築夢丹寧小舖
築夢丹寧的手機袋，療愈又實用。圖／翻攝築夢丹寧小舖
「築夢丹寧」的商品時尚又有感質，協會總幹事劉又綺鼓勵單親媽媽把自己當成文創設計師。圖／築夢家庭關懷協會提供
「築夢丹寧」的商品時尚又有感質，協會總幹事劉又綺鼓勵單親媽媽把自己當成文創設計師。圖／築夢家庭關懷協會提供
宜蘭縣築夢家庭關懷協會教導單親媽媽利用廢棄的牛仔衣褲，製成「築夢丹寧」商品。圖／築夢家庭關懷協會提供
宜蘭縣築夢家庭關懷協會教導單親媽媽利用廢棄的牛仔衣褲，製成「築夢丹寧」商品。圖／築夢家庭關懷協會提供
毛小孩布偶給人一種療癒感，單親媽媽從中獲得自我療癒。圖／翻攝築夢丹寧小舖
毛小孩布偶給人一種療癒感，單親媽媽從中獲得自我療癒。圖／翻攝築夢丹寧小舖
單親媽媽經由輔導後經濟能夠獨立，更在一針一線之間縫出自信。圖／翻攝築夢丹寧小舖
單親媽媽經由輔導後經濟能夠獨立，更在一針一線之間縫出自信。圖／翻攝築夢丹寧小舖

勞動部

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