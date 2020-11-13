2021新北市紀錄片奬徵件 邀海內外角逐1萬美元拍攝金
「2021新北市紀錄片獎」多年來不限地域、題材，版權回歸導演，是台灣紀錄片工作者友善、自由的平台，明年元旦起徵件線上報名至明年3月1日止。新聞局長蔣志薇表示，入選導演未來有機會到海外國際影展交流、放映，公開提案優選作品可獲1萬美元拍攝金，前3名得主另可獲10萬、8萬、6萬元鼓勵金。
新北紀錄片獎今天先公布徵件辦法，參賽者需準備提案企畫書、3分鐘以內企畫案影片片花，以及3分鐘內導演影像作品精華等。《疾風魅影：黑貓中隊》導演楊佈新、美國在台協會政治組官員黃東偉等人都號召紀錄片導演、影視創作者參賽，爭取第一筆拍攝資金。
蔣志薇說，新北市是台灣紀錄片搖籃，許多曾獲新北市紀錄片獎優選影片獲得拍攝資金，後來發展成長片，甚至上院線放映。凡曾獲選新北市紀錄片獎優選影片作品，未來發展成長片並有院線上映計畫，市府明年起將提供行銷協助。
她說，新北市紀錄片曾到許多國際影展，如波士頓、泰國、香港、法國等地放映，今年雖因新冠肺炎疫情取消新加坡華語電影節邀約，但仍會積極參與國際線上影展，如波士頓台灣影展將在本月23日至29日線上放映新北市紀錄片獎作品。
拿下今年紀錄片第2名《對摔》的導演張子祥說，新北市提供拍攝金，獲獎對剛接觸紀錄片的新人是很重要的肯定，可透過影片傳達社會的真善美。
獲評審團特別推薦的《人中之龍》導演廖建華表示，2017年他就曾以《康仔的理想國》獲選年度優選影片，後來發展成長片《狂飆一夢》躍上大螢幕。他感謝新北市府安排資深紀錄片導演擔任監製，提供專業建議。
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