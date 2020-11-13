不具名愛心企業 捐款林口成立志工隊關懷長輩
林口嘉寶里地廣人稀，不過在里長黃建邦、嘉瑞社區發展協會理事長賴美秀努力下，成立2個銀髮俱樂部，今更獲得不願具名的愛心企業家捐款，為嘉寶里成立「幸福轉運志工團隊」，來將協助銀髮俱樂部相關運作。
嘉寶里黃建邦說，目前運用嘉寶國小、林口嘉天宮提供的銀髮俱樂部場地，提供長輩共餐及銀髮健康課程，也組成幸福轉運志工團隊，關懷銀髮俱樂部內的長輩。
新北市議員蔡淑君說，嘉寶里地處偏遠人口分散，但設有2個銀髮俱樂部後，讓偏鄉成為幸福的生活的銀髮友善社區，未來志工隊可以協助關懷據點，持續關懷長輩。
林口區長藍品畯說，在地有許多熱心企業陸續捐贈車輛、經費等資源，但最重要的是要有熱心的志工伙伴去執行，讓愛心關懷可以輸送到有需要的長輩和家庭身上，感謝不願具名的愛心企業家的捐款，協助照顧社區長輩。
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