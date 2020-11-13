松山運動中心B1違法變教室 柯文哲：依法處罰

台北市長柯文哲今年大動作稽查民間店家違規使用，甚至批評「違建是國恥」。台北市議員吳沛憶今表示，體育局松山運動中心擅自將停車場用於TRX體能教室，市府根本是雙重標準、帶頭違法。

吳沛憶秀出松山運動中心B1停車場機房內，裝置TRX運動器材，她說，此項目本應在二樓授課，卻出現在地下一樓停車場，是否違法？柯文哲回，「不行，應該是違法。」

吳沛憶拿出建管處使用執照與體育局回覆，證實地下一樓確實登記為停車場使用，而該空間是停車場儲藏室，做為教室已明確違反建築法規範。柯文哲坦承違法，同意不該如此使用。他說，「這應該是委外的廠商，被抓到會依法行政，這個就處罰吧。」

吳沛憶進一步質疑，市有場館把儲藏室當教室、機房當儲藏室，不僅違法，更構成公安問題，並追問「違建是國恥，請問這個是？」柯避而不答，並強調是「委外廠商的問題。」

吳沛憶表示，柯市府先前大動作搜查民間店家違規使用，如今市府體育場館帶頭違法建築第七十三條，還全部推給民間廠商，根本是雙重標準，認為台北市府場館違建是市府管理羞恥，要求市府針對市有場館徹查。

吳沛憶還指出，北市政府太讓人失望，竟然有人去洩密，知道議員要質詢，竟把器材拆除，將隔壁雜物挪進機房，最後假裝平常是倉庫。她說，市府應去稽查執法改善，結果不是，卻是偷偷把其他物品裝進機房，假裝沒有這回事，豈是作賊心虛，這個TRX裝置反而暴露公安危機。

體育局回應，如擬調整、變更使用空間應先請報體育局同意，如有中心未經同意即變更空間使用用途，屬違約情形，市府將責請中心暫停使用、限期說明及改善。