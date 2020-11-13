金山區立體停車場 預計明年6月完工
新北金山區立體停車場預計明年6月完工，新北副市長陳純敬今前往視察工程進度，以及青春山海線綠色運輸。陳純敬說，該停車場也規畫山海食農廣場、風雨頂板，不僅能行銷在地產業與觀光，更能提供大型集會活動場所。
金山立體停車場工程總經費4億859萬元，為地下一層、地上四層，樓層採挑高設計，建築物造型以金山神秘海岸火山岩石染橘褐紋色為發想，完工後可提供350個汽車位、100個機車位，是座全自動智慧化的停車場。
新北交通局長鍾鳴時表示，金山立體停車場完工啟用後，不僅改善金山老街的停車秩序與交通環境外，也提升都市公有土地使用效益，提供社區民眾更優質、安全的休憩空間，並將成為北海岸打卡新地標。
除立體停車場工程持續進行，目前進度超前，預計明年6月可完工，陳純敬今也體驗金山的YouBike，陳純敬說，自行車道沿途有海、有山，到金山還可以到磺港漁港公共溫泉泡腳池紓緩、放鬆。
鍾鳴時也說，目前已建置13處電動機車電池交換站、11處共享電動機車租賃站，淡水31座YouBike站外，三芝淺水灣、石門白沙灣、金山中角灣、萬里野柳海洋公園、深澳漁港，也都有YouBike可使用。
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