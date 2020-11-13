柯文哲推動三貓發展計畫 王欣儀批：三貓已餓死二隻

台北市政府推動「三貓發展計畫」，市議員王欣儀今下午在議會總質詢中指出，6年來除了動物園貓熊外，貓纜營運大虧損，對於貓空發展，各局處仍無橫向聯繫，「三貓已餓死二隻」。市長柯文哲答詢時允諾，一個月內提出南區花季及三貓活化等規畫案。

王欣儀指出，柯市長提出若干偉大計畫，結果卻是無產出，不知是施政規畫前瞻性不夠，還是施政能力不足，許多建設項目一籌莫展，其中如「三貓發展計畫」、「Zoomall規劃案」，雷聲大雨點小，浪費龐大的時間、人力及財力。

王欣儀說，「三貓發展計畫」，三隻貓已快餓死二隻，貓纜營運大虧損，今年1至10月虧損已逾1.09億元，超過前5年平均值，且創新高， 9月交通部門質詢時，已要求1個月內研議貓纜減損方案，北捷也答覆會配合市府推動「三貓發展計畫」，結合各局處資源，結果各局處仍無橫向聯繫。

另外，她說，觀傳局動支災害準備金3000萬舉辦「台北外宿節」，一連串優惠與主題活動救觀光大撒幣，這些資源一樣未見投入在三貓發展計畫中的「貓纜及貓空」。柯文哲坦言，貓纜已虧18億元，貓空本來就一大堆違建，一個月內提出南區花季規畫案。