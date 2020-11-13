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全台20間公共浴室金山5間 新北副市長泡金銀雙湯讚舒服

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全台20間公共浴室金山5間，新北副市長體驗金銀雙湯稱讚。圖／金山區公所提供
全台20間公共浴室金山5間，新北副市長體驗金銀雙湯稱讚。圖／金山區公所提供

全台公共浴室目前剩20間，金山就擁有5間，分別為金包里、豐漁、磺港、社寮與南屏公共浴室，每間公共浴室泉質皆不同。新北市副市長陳純敬今視察工程進度時，特別抽空前往有金、銀雙湯的磺港溫泉公園戶外泡腳池體驗，他說「非常的舒服，而且都是免費的」。

地處大屯山火山地帶的金山，溫泉泡湯熱點密集，許多泡湯客遠道而來享受泡湯樂趣，金山區公所去年開始陸續整修了磺港及豐漁公共浴室，接下來將進行南屏公共浴室整修。金山的5間溫泉公共浴室免費開放民眾使用。

新北市副市長陳純敬今天與交通局長鍾鳴時視察金山立體停車場工程進度，因目前剛好是新北市溫泉季，在金山區長廖武輝導覽下，體驗黃金之湯，一起推廣北海岸溫泉。

廖武輝表示，金山近年新增加了不少新景點，建議遊客可以利用金山區分別設置在杜鵑公園、流蘇公園及中角灣國際衝浪中心YouBike站，輕鬆騎乘前往探尋金山5座免費的公共溫泉浴室，這5座泉質各異，滿足不同需求，尤其擁有全台獨有的金、銀雙湯磺港溫泉公園還設有戶外泡腳池，提供民眾拍照打卡的一處樂門景點。

金山區各公園綠地休憩詳細資料及溫泉公共浴室開放時間，請至金山區公所網站查詢http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/

全台20間公共浴室金山5間，新北副市長體驗金銀雙湯稱讚。圖／金山區公所提供
全台20間公共浴室金山5間，新北副市長體驗金銀雙湯稱讚。圖／金山區公所提供

金山 溫泉季

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