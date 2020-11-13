淡江大橋工程 候友宜盼串連海陸空聯運

淡江大橋新建工程目前正在施作基礎作業，新北市長侯友宜首次踏上第三標主橋段來聽取工程簡報，市長除了勉勵順利完工，更要在東北季風的工程期間注意工安，盼打造淡江大橋成新地標，更是串連海陸空聯運功能的交通建設。

淡江大橋由公路總局、營建署及新北市府共同分擔經費建置，預計113年完工通車，而主橋塔更是經過設計，以不阻擋淡水暮色，採取單塔不對稱斜張橋建造方式，完工後主橋塔高達211公尺，約70層樓高，最大跨距達450公尺，將成為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋，落成後可望成為新北市新地標與國際級的觀光景點。

新北市長侯友宜指出，在淡江大橋啟用後周邊交通順暢程度將會是另一項著重的議題，為此也特別關心淡水及周邊地區的交通建設，包含目前正在積極推進的淡北道路以及台15線拓寬與八里輕軌議題都一併檢視，淡江大橋不僅是交通串連淡水與八里，更加會與桃園航空城一起發揮海陸空聯運功能，藉此帶動經濟的蓬勃發展。