美化兼抑雜草 瑞芳基隆河岸要種馬纓丹花海

基隆河貫穿瑞芳市區，河岸綠地遲遲未做綠美化，維護單位的割草狀況也時常不符合地方期待，為此新北市議員林裔綺爭取第十河川局同意、新北市綠美化環境景觀處的協助，希望在年底前種下馬纓丹花海，既能美化環境又能抑制雜草的生長。

龍川里長賴鴻春表示，去年十二月新北市議員林裔綺與新北市高灘處，來到龍川里瑞芳國小旁一直到載福宮的步道會勘，因為人車爭道狀況，未來將計劃做橫跨河堤的懸臂式步道來改善，讓散步環境更宜人，然而基隆河畔的雜草生長快速，不僅影響美觀，割草的成效也常導致民怨。

新北市議員林裔綺表示，不只龍川里，瑞芳市區包括東和、爪峰等里也都經常向服務處反應河岸割草問題，為此透過多次會勘與中央地方的協調後，十河局總算同意在基隆河種花海美化環境的的計劃，而新北市綠美化環境景觀處也樂於提供部分經費來施作，將在龍川里介壽橋至載福宮段，作示範區，試種繽紛且耐生長的馬纓丹花海，並觀察成效。

新北市議員林裔綺表示，種植花海，一說能抑制河岸雜草的生長，但仍需在基隆河龍川段的試種後由專家進行評估，而服務處也要求新北市水利局盡快協助瑞芳公所辦理申請業務，趕在十一月底至12/10以前開始種植，預計種下後三個月看綻放成果，期盼陸續爭取到經費，讓整個市區的河岸景觀更加亮麗整潔。