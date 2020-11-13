雙溪老人共餐辦的好 各界捐助盼長期維持

偏鄉地區長者多但資源不足，穩定辦理共餐點不容易，為此觀天下有線電視秉持社會服務責任，在雙溪區捐贈加菜金，用來支持區內共餐點，今(13)日來到平林社區跟長者一同共餐，希望落實區內長者福利，共餐點更長久維持下去。

雙溪區公所主秘沈玠容表示，雙溪區平林里做黃金資收站多年，利用資收盈餘穩定提供社區福利，而最近新北市議員林裔綺也爭取了新冷氣機、按摩椅，一個多月前裝設完成，讓長者使用更加舒適，觀天下有線電視則在今日前來參與每月盛大的社區共餐，並提供加菜金給區公所，鼓勵包括平林、上林、牡丹、長源、外柑等總共六個共餐點的長期運作。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，觀天下今年在汐止與東北角各區做巡迴捐贈，此次最後一站來到雙溪區平林里，志工們用心下廚，專業辦桌的手路菜豐盛而營養，長者們都熱情支持參與，很高興能發揮社會責任，支持地方的共餐活動。

新北市議員林裔綺表示，共餐結束除了有社區專車接送，也有的會留下來跟大家泡茶唱卡拉ok，今天衛生所特地來施打流感疫苗，還有里內黃金資收站盈餘的獎學金頒獎，讓除了老人家，年輕人也能得到學習成長的鼓勵。

平林里長黃添松表示，平林里將在14、15日，在台二丙線三號橋下籃球場，舉辦睽違已久的籃球比賽，刺激的體育活動鼓勵年輕人養成運動的好習慣，也希望搭配舉辦第四年的獎學金，讓孩子學習進取，將來的發展能成為家鄉之光。