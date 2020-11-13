選北市、入閣？林右昌：平時要做好計畫也要能應變

基隆市長林右昌選台北市長、入閣傳聞不斷，議員宋瑋莉今天質詢時，希望林右昌告訴大家目前的決定，指他能力太強，留在基隆有點浪費。林右昌說，要做好計畫也要能應變，目前他的計畫就是把基隆的工作做好。

宋瑋莉今質詢時，先詢問萊劑問題， 接著問林右昌未來是否要選台北市長或入閣，大家都很關心，希望市長告訴大家自己的決定，不管以後在哪個職位，都能多照顧基隆。她指市長能力太強了，留在基隆有點浪費，也可能「計畫趕不上變化」，希望市長告訴大家目前的決定。

林右昌先說「不要趕我走」，接著表示，正如火如荼建設基隆，昨晚就開會開到晚上9點多。對於各種傳言，他很感謝對他的抬愛、肯定，但對他來講，最重要的是把基隆的市政做好。

林右昌表示，有人說會入閣或當部會首長，他最後會考量的就是怎樣做對基隆最好、最有利，目前真的沒有太多腦袋去想這些事，專心在市政，把現在已安排好的市政，如質口期來完成。

林右昌還說，計畫和變化是相對的，但要做好計畫，也要能應變。不管他在基隆市長任期內，或任期滿了離開基隆，不管到任何地方，他是基隆人，一輩子一定都會為基隆打拚。