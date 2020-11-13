娛樂稅比台北市還貴 新北議員籲調降
新北市議員葉元之今在審預算時指出，台北市府宣布減半課徵7個月的娛樂稅，新北的娛樂稅卻比台北市高，呼籲應比照台北市。新北稅捐稽徵處指出，新北要修法調降還是短期補貼，市府會積極評估。
葉元之說，娛樂稅是非常不合時宜的稅，早期農業時期為鼓勵大家工作，避免消費減少娛樂，才有寓禁於徵的政策，但現在看電影、藝文活動已是民眾日常休閒生活，不需要用課稅方式懲罰民眾。
葉元之指出，目前職業表演娛樂稅，新北要收10%，旦在台北市只要2.5%，若新北按照台北徵收方式估計減少750萬元，其實影響不大，但能凸顯新北市重視娛樂形象，更有利市府招商，以及民眾來新北消費。
稅捐處副處長陳正輝說，新北市議會預算分組審查，今已通過明年度新北娛樂稅歲收金額共2.84億元，不過有附帶決議，針對議藝文活動要有獎勵措施，而稅率調降部分牽涉稅率表，需由新北市議會審核才能通過。
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