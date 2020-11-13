新北市藝文活動娛樂稅 將評估降稅或補貼

新北市議會今天分組審查通過市府稅捐稽徵處娛樂稅相關預算案，但要求研議藝文活動獎勵措施，以協助業者減少疫情期間經濟衝擊；稅捐處表示，將評估要修法降稅還是短期補貼。

新北市議會今天下午進行委員會分組審查110年度新北市總預算案及議案。財建委員會中，市議員葉元之審查預算時提及，台北市自今年12月起至明年6月底前全面減半課徵娛樂稅，他認為雙北是共同生活圈，市民在新北從事娛樂活動，要繳比台北高的娛樂稅，相當不合理，應比照北市稅率徵收。

市府稅捐稽徵處副處長陳正輝會後接受媒體聯合電訪指出，明年娛樂稅歲收金額共2.84億元，今天在新北市議會預算分組審查通過，附帶決議要求市府研議藝文活動的獎勵措施。

陳正輝說，由於稅率調降牽涉到稅率表，須送新北市議會通過，而台北市的娛樂稅減半是一個短期的刺激措施，新北是要修法調降稅率還是短期補貼，市府會積極評估。