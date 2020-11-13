新北淡江大橋興建 打造世界最大跨距單塔不對稱斜張橋

新北市政府和交通部公路總局、內政部營建署合建淡江大橋，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，近期因未來八里輕軌列車須行經橋上，協調後經費增加約13億，投入最多。市長侯友宜今天視察工程進度，希望不僅串連淡水河兩岸交通和桃園航空城，也要打造為世界性指標建物，不會輸給台北101。

淡江大橋預計2024年完工通車，正在施工的主橋塔高達211公尺、約70層樓高，最大跨距450公尺，總經費211億餘元，原本3單位各分擔66億元左右，但因八里輕軌規畫涉及淡江大橋，協調後市府多出13億元。今年9月完成主橋塔鋼管圍堰合龍，目前正在施作基礎作業。

侯友宜、立委洪孟楷、公路總局副局長林聰利、市議員蔡錦賢、鄭戴麗香、陳偉杰、市府副秘書長朱惕之和議員鄭宇恩的副主任鄭式妘今天前往了解施工進度，聽取公路總局西濱北工處、市府新工處和施工單位的簡報。

兩岸的民眾對淡江大橋都有很深的期許，希望可如期完工，早日啟用，縮短路程。

西濱北工處長詹益祥說，淡江大橋及連絡道路是要紓解竹圍、關渡大橋等地的塞車情況，第1標台北港臨港大道段工程已於2016年11月完工；第2標八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段工程預計於明年中完工；目前第3標主橋段工程歷預計2024年底完工通車。

新工處長王益翔說，淡江大橋位在淡水河出海口，施工深受天候影響，目前採用便橋水上作業，市府正和西濱北工處研商淡江大橋的八里聯絡道改善工程，也一㱉推動淡海輕軌、淡北道路等工程。未來淡江大橋完工可連接台2線、台15線及台61、台64快速道路，淡水與八里交通不須繞行關渡大橋，縮短約15公里路程。

「淡江大橋不僅是新北、台灣地標，也是國際級指標建物。」侯友宜表示，淡江大橋可串聯台北港與淡海新市鎮，和附近的桃園航空城發揮海陸空聯運功能，帶動經濟發展。