快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

遲來的祝賀！大陸外交部祝賀拜登當選美國總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北淡江大橋興建 打造世界最大跨距單塔不對稱斜張橋

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。模擬圖／公路總局提供
新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。模擬圖／公路總局提供

新北市政府和交通部公路總局、內政部營建署合建淡江大橋，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，近期因未來八里輕軌列車須行經橋上，協調後經費增加約13億，投入最多。市長侯友宜今天視察工程進度，希望不僅串連淡水河兩岸交通和桃園航空城，也要打造為世界性指標建物，不會輸給台北101。

淡江大橋預計2024年完工通車，正在施工的主橋塔高達211公尺、約70層樓高，最大跨距450公尺，總經費211億餘元，原本3單位各分擔66億元左右，但因八里輕軌規畫涉及淡江大橋，協調後市府多出13億元。今年9月完成主橋塔鋼管圍堰合龍，目前正在施作基礎作業。

侯友宜、立委洪孟楷、公路總局副局長林聰利、市議員蔡錦賢、鄭戴麗香、陳偉杰、市府副秘書長朱惕之和議員鄭宇恩的副主任鄭式妘今天前往了解施工進度，聽取公路總局西濱北工處、市府新工處和施工單位的簡報。

兩岸的民眾對淡江大橋都有很深的期許，希望可如期完工，早日啟用，縮短路程。

西濱北工處長詹益祥說，淡江大橋及連絡道路是要紓解竹圍、關渡大橋等地的塞車情況，第1標台北港臨港大道段工程已於2016年11月完工；第2標八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段工程預計於明年中完工；目前第3標主橋段工程歷預計2024年底完工通車。

新工處長王益翔說，淡江大橋位在淡水河出海口，施工深受天候影響，目前採用便橋水上作業，市府正和西濱北工處研商淡江大橋的八里聯絡道改善工程，也一㱉推動淡海輕軌、淡北道路等工程。未來淡江大橋完工可連接台2線、台15線及台61、台64快速道路，淡水與八里交通不須繞行關渡大橋，縮短約15公里路程。

「淡江大橋不僅是新北、台灣地標，也是國際級指標建物。」侯友宜表示，淡江大橋可串聯台北港與淡海新市鎮，和附近的桃園航空城發揮海陸空聯運功能，帶動經濟發展。

侯友宜說，隨著淡北道路興建，八里輕軌介接，還有未來銜接台61、64線和即將擴寬的台15線，可構成北台灣主要路網最後一哩路，帶動所有產業發展，無論如何一定要全力如期完工，帶動北台灣和全台灣的未來。

新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。圖／公路總局提供
新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。圖／公路總局提供
新北市長侯友宜期許淡江大橋可成為國際級指標建物。模擬圖／公路總局提供
新北市長侯友宜期許淡江大橋可成為國際級指標建物。模擬圖／公路總局提供
新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。圖／公路總局提供
新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。圖／公路總局提供
新北市淡江大橋八里端施工情況。記者施鴻基／攝影
新北市淡江大橋八里端施工情況。記者施鴻基／攝影
新北市淡江大橋主橋段正在施工。記者施鴻基／攝影
新北市淡江大橋主橋段正在施工。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜今天視察淡江大橋工程進度，要求務必注意工安。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜今天視察淡江大橋工程進度，要求務必注意工安。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜今天視察淡江大橋工程進度，要求務必注意工安。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜今天視察淡江大橋工程進度，要求務必注意工安。記者施鴻基／攝影
新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。圖／公路總局提供
新北市淡江大橋完工後，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋。圖／公路總局提供

淡江大橋 淡水河 淡海輕軌 侯友宜 斜張橋

相關新聞

藍海線第一期將通車 新北推首發、首日2紀念章

淡海輕軌藍海線第一期將在11月15日通車，新北捷運公司設計通車首發及首日列車2款紀念章，另外當天會有煙火秀，新北交通局指...

新北淡江大橋興建 打造世界最大跨距單塔不對稱斜張橋

新北市政府和交通部公路總局、內政部營建署合建淡江大橋，將是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，近期因未來八里輕軌列車須行經橋上...

賴清德賭贏也來行銷台中大坑之美！飯後喝天皇御用咖啡

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑...

新北即時交通資訊網改版 即時影像、停車場超好查

新北交通局改版「新北即時交通資訊網」，把即時路況、CCTV即時影像、CMS即時資訊、停車場空位、YouBike站、公車動...

侯友宜贈匾「唯一佛乘」給淡水緣道觀音廟

農曆9月28日是緣道觀音廟佛乘宗第二代祖師緣道菩薩聖誕紀念日，市長侯友宜今天前往參拜祈安，致贈匾額「唯一佛乘」，感謝廟方...

農曆春節前居家檢疫人數恐暴增 北市民政局備戰

新冠肺炎疫情持續在國際間延燒，台北市的居家檢疫人數居六都居冠，至昨天統計截止，累計達8.6萬人，預計未來農曆春節期間，居...

北市居家檢疫關懷包遭疑縮水？民政局叫屈：價值不變

現正值防疫期間，台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，但台北市議員羅智強接獲民眾陳情，民政局送來的關懷包內容物疑似縮水...

侯友宜：新北堅持零檢出 不讓萊豬萊牛被誤食

行政院發言人丁怡銘扯出牛肉麵之亂，業者皇家傳承就在板橋。市長侯友宜今天表示，他依然堅持零檢出，不讓含萊克多巴胺的肉在餐廳...

蘆洲銀河灣 擬區段徵收推動

新北市蘆洲南北側農業區都市計畫目前在內政部審議中，市長侯友宜近期和三蘆地區民代閉門會，計畫將三重果菜市場遷至蘆北打造「銀...

新建蘆洲醫院 落腳成蘆橋旁

新北市蘆洲民眾就醫經常要送往淡水馬偕醫院，市府確定未來蘆洲醫院設在成蘆橋旁，成為蘆洲、五股、八里民眾就醫中心。

新北農漁民免費健檢 送健康手冊

新北市連續第12年舉辦農、漁民免費健康檢查，年滿50歲即可每2年參加一次健檢，包含電腦斷層、肌耐力等7項檢查，總價值約1...

北市2千台AED 85％民眾不會用

為爭取黃金救援期，目前全北市公共場所設有2千台AED自動體外心臟電擊去顫器。北市議員應曉薇質疑，她調閱資料後發現，全北市...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

屏東縣測量員山區工作時突昏迷死亡 右耳遭青竹絲咬傷

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

2020新社花海 14日8時起交通疏導管制

宜蘭抹茶山爆紅反生亂象 不忍志工辛勞..公部門介入了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。