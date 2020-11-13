藍海線第一期將通車 新北推首發、首日2紀念章

淡海輕軌藍海線第一期將在11月15日通車，新北捷運公司設計通車首發及首日列車2款紀念章，另外當天會有煙火秀，新北交通局指出，淡水區觀海路、沙崙路、中正路二段51巷等活動區域，當天下午3時起實施交通管制。

淡海輕軌第一期藍海線將於15日上午10時舉辦通車典禮，下午2時正式營運，藍海線漁人碼頭站的首班車將於下午2點3分發車，藍海線紅樹林站的首班車則於下午2點7分發車，晚間7點半則有長達10分鐘的煙火秀。

新北捷運公司總經理吳國濟說，通車後將採2種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，與綠山線重疊路段班距縮短到尖峰6分鐘、離峰7.5分鐘，通車日起1個月內新增的3站均可免費搭乘。

吳國濟也說，藍海線通車有設計「通車首發車紀念章」及「通車首日紀念章」，當天下午2點錢購買的1日交通聯票，將蓋上「首發車紀念章」，2點藍海線首發車發出後，1日交通聯票上將換上通車「首日紀念章」。

交通局說，通車當天有慶典活動，活動區域內的「漁人碼碩」、「輕軌漁人碼頭站」及「輕軌沙崙站」等3站YouBike場站，當天下午3點至晚間12點暫停租借服務。