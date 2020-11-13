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賴清德賭贏也來行銷台中大坑之美！飯後喝天皇御用咖啡

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
賭贏的副總統賴清德今天兌現承諾，中午到大坑東山水岸餐廳吃完風味餐後，在溪畔喝日本天皇御用的大坑咖啡，行銷台中大坑之美。記者趙容萱／攝影
賭贏的副總統賴清德今天兌現承諾，中午到大坑東山水岸餐廳吃完風味餐後，在溪畔喝日本天皇御用的大坑咖啡，行銷台中大坑之美。記者趙容萱／攝影

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑一天行程，賭贏的賴清德今天也兌現承諾，今天中午到大坑東山水岸餐廳吃台中大坑必吃10道菜後，飯後在餐廳的東山水岸廣場溪畔喝日本天皇御用的大坑咖啡，行銷台中大坑之美。

賴清德今天中午起連趕4個行程，前3個行程由台中市副市長陳子敬陪同，參觀台中市文心蘭生產外銷產銷包裝場行銷台中文心蘭，隨後到大坑東山水岸餐廳吃特色餐、喝大坑咖啡，最後再與台中市長盧秀燕合體，到大坑橘子行銷台中桔果。

立委莊競程說，台中大坑咖啡，具天然風味、層次感佳，日治時期獲得日本天皇及皇室的喜愛，用來招待外賓，從此台中大坑的咖啡園區被指定為供應日本皇室御用咖啡，打出知名度，他和台中市議員曾朝榮結合台中市咖啡產業發展協會推廣全台拚經濟，重現大坑咖啡風華。

賴清德說，新冠肺炎影響國內觀光旅遊，政府推出第三期振興旅遊政策，他利用這個機會，推銷台中大坑之美，包括景點、美食、咖啡、農特產等都很集中，請旅遊業者在安排旅遊行程時，優先選擇台中大坑。

賴清德中午吃的大坑風味餐10道菜，菜色有2020必比登推介美食台中大坑「東山棧甕缸雞」現烤甕窯雞、竹筍湯，三河弦餐廳筍仔糕、東山水岸庭園餐廳燜鴨與鱘龍魚、竹之鄕風味餐廳竹桶飯與軟骨肉、紙箱王蜂蜜飲料、東東芋圓、弄瓦鹹蛋糕、龍莊餐廳烤乳豬、魚丸伯魚丸湯虱目魚，以及麒麟峰何首烏茶葉蛋。

賭贏的副總統賴清德今天兌現承諾，中午到大坑東山水岸餐廳吃完風味餐後，在溪畔喝日本天皇御用的大坑咖啡，行銷台中大坑之美。記者趙容萱／攝影
賭贏的副總統賴清德今天兌現承諾，中午到大坑東山水岸餐廳吃完風味餐後，在溪畔喝日本天皇御用的大坑咖啡，行銷台中大坑之美。記者趙容萱／攝影
賭贏的副總統賴清德今天兌現承諾，中午到大坑東山水岸餐廳吃完風味餐後，在溪畔喝日本天皇御用的大坑咖啡，行銷台中大坑之美。記者趙容萱／攝影
賭贏的副總統賴清德今天兌現承諾，中午到大坑東山水岸餐廳吃完風味餐後，在溪畔喝日本天皇御用的大坑咖啡，行銷台中大坑之美。記者趙容萱／攝影

咖啡 賴清德 盧秀燕

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