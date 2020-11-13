耶誕城開城 主題式交通地圖簡單查
新北歡樂耶誕城晚間開城，新北市交通局今天表示，「新北即時交通資訊網」改版上線，並設計耶誕城主題式交通地圖，會場周邊路況、停車空位、公車動態和活動最新消息等一目瞭然。
市府交通局在民國104年建置「新北即時交通資訊網」，透過全新北市道路上的275具CCTV即時影像傳輸，連結到公路總局和高公局的省道、國道，以及北北桃等縣市交通路況，另還可查詢停車場空位、YouBike站、氣象資訊等。
交通局交通管制工程科長陳建成指出，因許多資訊須另開啟頁面連結，為方便民眾查詢，全新改版今天上線，把即時路況、CCTV即時影像、CMS即時資訊、停車場空位、YouBike站、公車動態等即時交通資訊結合在Google地圖上。
此外，配合一年一度新北歡樂耶誕城今天晚上6時正式開城至明年1月3日，為期52天史上最長，陳建成說，新版「新北即時交通資訊網」設計了主題式交通地圖，能清楚透過CCTV知道活動會場周邊交通路況、停車場還有沒有空位、公車動態和活動最新消息等。
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