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居家檢疫關懷包遭疑縮水 北市府：階段性調整

中央社 / 台北13日電

北市議員羅智強接獲民眾陳情，近期收到北市府發放防疫關懷包，內容物變少，導致里幹事頻遭抱怨。民政局今天表示，是階段性調整關懷包內容物，其他服務不變。

國民黨台北市議員羅智強在記者會上表示，近期接獲民眾陳情，指稱北市府提供防疫關懷包內容物縮水，像影音平台註冊序號及電子書購物金都取消，北市府當時對外宣傳防疫關懷包時，提及內容物豐富，讓民眾誤以為至今仍可收到相同防疫物資。

他說，許多協助發送防疫關懷包的里幹事常遇民眾抱怨，建議民政局應對外宣導目前提供關懷包內容物狀況，以免讓民眾誤以為市府是刻意減少物資。

出席記者會的北市府民政局區政監督科長郭素蓉指出，3月開始發放居家檢疫關懷包，提供內容物是結合民間企業、團體捐贈及市府經費所購買防疫物品，因關懷包內容物較多，一開始發放時也造成里幹事負擔。

她表示，目前關懷包內有口罩、垃圾袋及食品等，關懷包原本就會階段性調整內容物，且相關防疫措施，像替居家檢疫民眾送餐、致電關懷、協助就醫等服務仍不變。

郭素蓉說，經統計，從1月至昨天為止，台北市居家檢疫人數共8萬6000人次，全市456名里幹事，平均1人要服務約190名居家檢疫對象，工作負荷較重，減少關懷包內容物也能間接減少里幹事負擔。

北市 居家檢疫 羅智強

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