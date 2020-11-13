新北即時交通資訊網改版 即時影像、停車場超好查

新北交通局改版「新北即時交通資訊網」，把即時路況、CCTV即時影像、CMS即時資訊、停車場空位、YouBike站、公車動態等即時交通資訊結合在Google地圖上，另外也有新北歡樂耶誕城、老街等主題式交通地圖，交通局指出，讓民眾輕鬆搞定即時路況。

交通管制工程科長陳建成說，網路資訊發達和人手一機的時代，2015年建置新北即時交通資訊網，讓民眾可查新北道路上275具CCTV即時影像傳輸，並連結到公路總局和高公局的省道、國道，以及北北桃等縣市交通路況。

陳建成指出，過去資訊都要開啟新連結頁，為了讓民眾更方便掌握，全面改版把原有的CCTV即時影像、停車場空位、YouBike站、公車動態等資訊，再加上新北的120餘具CMS即時資訊和施工、Google路況等，結合在Google地圖呈現。

新北歡樂耶誕城今晚將正式開城，陳建成也說，新北即時交通資訊網也設計主題式交通地圖，一點開就能清楚透過CCTV知道活動會場周邊交通路況、停車場還有沒有空位、公車動態和活動最新消息，耶誕城平溪、淡水、九份老街都能查詢。

交通局也說，更新後的系統，交通局也能透過後台監控管理CCTV、CMS等設備，一有故障或異常，就能即時發現、即時修復，不致設備空轉。