影／中職總冠軍賭贏！賴清德大推台中大坑必吃10道菜

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑一天行程，網友狂讚太萌推爆；賭贏的賴清德今天回報推廣台中大坑之美，包括美景、特色餐，以及農特產，中午吃飯時，推銷台中大坑必吃10道菜。

賴清德說，新冠肺炎影響國內觀光旅遊，政府推出第三期振興旅遊政策，他利用這個機會，推銷台中大坑之美，包括景點、美食、咖啡、農特產等都很集中，請旅遊業者在安排旅遊行程時，優先選擇台中大坑。

大坑必吃10道菜，菜色有2020必比登推介美食台中大坑「東山棧甕缸雞」現烤甕窯雞、竹筍湯，三河弦餐廳筍仔糕、東山水岸庭園餐廳燜鴨與鱘龍魚、竹之鄕風味餐廳竹桶飯與軟骨肉、紙箱王蜂蜜飲料、東東芋圓、弄瓦鹹蛋糕、龍莊餐廳烤乳豬、魚丸伯魚丸湯虱目魚，以及麒麟峰何首烏茶葉蛋。