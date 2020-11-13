侯友宜贈匾「唯一佛乘」給淡水緣道觀音廟
農曆9月28日是緣道觀音廟佛乘宗第二代祖師緣道菩薩聖誕紀念日，市長侯友宜今天前往參拜祈安，致贈匾額「唯一佛乘」，感謝廟方長期熱心公益，也祈求菩薩庇佑新冠肺炎疫情止息。
緣道觀音廟主祀大自在王佛，建廟逾20年，是淡水區重要信仰中心之一，每年緣道菩薩聖誕，信徒都會前往參拜。緣道菩薩14歲時皈依佛乘宗第一代祖師妙空菩薩，畢生弘揚佛乘大法，門人弟子遍及台灣、美國、加拿大、日本等地。
廟方打造「淡水．千手觀音」像，高56公尺、寬35.9公尺，採純銀色系、壯觀莊嚴，去年獲金氏世界紀錄認證為全球「最大鋼製雕塑」，入口廣場有3座涼亭供民眾休息，晚間還有水舞燈光秀，雖僅開放假日參觀，但已成為淡水新地標及婚紗拍攝打卡熱點。
侯友宜感謝廟方積極推動公益，如參與台灣世界展望會資助兒童計畫、舉辦孝親敬老活動、提供淡水區公所急難救濟金等，屢次獲選績優宗教團體。
緣道觀音廟管理人黃錦春表示，感念緣道菩薩，第三代宗師李善單建廟名為「緣道觀音廟」，供奉觀世音菩薩、文師殊利菩薩、地藏王菩薩、普賢菩薩等神佛。
民政局長柯慶忠表示，緣道觀音廟可遠眺台灣海峽落日餘暉與海天一線美景，廟體仿唐式建築，搭配琉璃、紫檀木及花崗岩等，神佛雕塑精緻，呈顯慈悲莊嚴，殿外禪風庭園羅列「三十三觀音」佛像並勒石「念彼觀音力」，寧靜悠遠。
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