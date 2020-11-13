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影／中職總冠軍賭贏回報獅子頭…賴清德推銷台中文心蘭
中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑一天行程，網友狂讚太萌推爆；賭贏的賴清德今天回報，幫忙推銷台中的農特產文心蘭、特色餐、桔果，首站推銷台中文心蘭。
賴清德說，台南有蝴蝶蘭，台灣銷往世界各地的文心蘭來自台中，他曾經到新加坡參訪，新加坡文心蘭百分百來目台中，他今天應立委莊競程、張廖萬堅，以及何欣純等人邀請，來台中推銷文心蘭。
賴清德今天中午起連趕4個行程，前2個行程由台中市副市長陳子敬陪同，參觀台中市文心蘭生產外銷產銷包裝場，行銷文心蘭，隨後推廣台中特色餐；後2個行程由台中市長盧秀燕陪同，先喝大坑咖啡，再採大坑橘子行銷台中桔果。
賴清德今天推廣的台中特色餐，菜色有2020必比登推介美食台中大坑「東山棧甕缸雞」現烤甕窯雞、竹筍湯，三河弦餐廳筍仔糕、東山水岸庭園餐廳（燜鴨）鱘龍魚、竹之鄕風味餐廳（竹桶飯，軟骨肉）、紙箱王蜂蜜飲料、東東芋圓、弄瓦鹹蛋糕、龍莊餐廳烤乳豬、魚丸伯魚丸湯虱目魚，以及麒麟峰何首烏茶葉蛋。
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