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農曆春節前居家檢疫人數恐暴增 北市民政局備戰

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市居家檢疫者關懷包內容物會因捐贈和經費，進行調整。圖／報系資料照
台北市居家檢疫者關懷包內容物會因捐贈和經費，進行調整。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情持續在國際間延燒，台北市的居家檢疫人數居六都居冠，至昨天統計截止，累計達8.6萬人，預計未來農曆春節期間，居家檢疫人數還會再暴增，民政局表示，會加強關懷服務。

民政局表示，台北市居家檢疫者關懷包內容物會因捐贈和經費，進行調整，但對居家檢疫者關懷的心意及感謝居家檢疫者配合14天居家檢疫，關懷包的標配是14天口罩、垃圾袋及電子體溫計。

另外，會持續採購居家檢疫者關懷包物資並結合民間善心企業團體捐贈物資如零食、飲品或是電子書等，同時也考慮關懷包的運送及里幹事背負爬樓梯分送的體力負荷，彈性組合各式關懷包。

民政局統計，至11月12日止，台北市居家檢疫人數已達8萬6千人次，新北市約6萬5千人次、桃園市約4萬1千人次、台中市約4萬人次、台南市約1萬6千多人次及高雄市約4萬3千人次，北市居全國之冠。

民政局指出，北市456名里幹事，平均服務189名居家檢疫者，也是全國之冠，是新北市的3倍、桃園市的2.3倍、台中市的3倍、台南市的7.6倍、高雄市的4倍。

民政局表示，台北市領先全國開辦防疫旅館，目前已達85間，全國最多，很多鄰近各縣市民眾皆至本市投宿防疫旅館，致平均每日里幹事須關懷居家檢疫民眾約5千人次以上，各界致贈及採購關懷包物資總金額高達4000萬元以上，約等於其他五都採購關懷包物資合計總經費3倍以上。

里幹事表示，他們的日常，每天上、下午各致電關懷1次外，居家檢疫民眾如有送餐、就醫、採檢、探病、奔喪或是轉移到他處進行居家檢疫等各項需求，皆需要里幹事，雖然辛苦，但關懷不會變。

居家檢疫 台中市

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