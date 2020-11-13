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台南藏金閣單車拍賣超搶手 名牌入門公路車招手

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣11月14日雙周拍賣會，推出明星商品美利達RIDE ROAD 901入門公路車。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局藏金閣11月14日雙周拍賣會，推出明星商品美利達RIDE ROAD 901入門公路車。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局藏金閣每次拍賣活動，所推出的二手單車都很搶手，明天14日的拍賣會，再推出美利達RIDE ROAD 901入門公路車，起標價4900元，預料又是一場精彩的競標。

台南市環保局表示，14日雙周拍賣活動，上午9時至12時舉行，拍賣品項包括家具及原木創作品336件、單車9輛，所推出的明星商品為是50年代設計典雅的檜木三斗櫃，以及美利達RIDE ROAD 901入門公路車。

美利達RIDE ROAD 901為該公司歐洲產線的入門公路車，配備日本SHIMANO的SORA變速系統與輕量化鋁合金車架，是進入公路車世界的最佳選擇。當年訂價約1萬3000至1萬5000元，現在這輛現況超值的腳踏車起標價只要4900元。

常來藏金閣尋寶的李小姐已連續兩次標得品牌腳踏車給孩子使用，她說，經師傅修繕後的腳踏車，車況優良、高度適中，適合青少年騎乘，無論通勤還是運動都十分合適。

另50年代的檜木三斗櫃，樣式典雅大方，桌腳有特殊圓珠造型設計，除了有超大抽屜收納衣物外，還有三格小抽屜可以收納衣飾配件，外觀及功能性兼具，值得競標回家。

台南市環保局長謝世傑表示，有意參與拍賣的民眾，可先上台南市政府環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日商品及二手單車，現場有拍賣活動、戶外市集、資收兌換，還有減廢日響應店家-洗寶。民眾自備空瓶到洗寶自助洗衣精補充站，自助填裝洗衣精，比市價更便宜。

腳踏車 單車

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