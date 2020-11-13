快訊

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

土耳其和法國「政教分離」之亂？與西化導師的百年恩仇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市居家檢疫關懷包遭疑縮水？民政局叫屈：價值不變

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，但台北市議員羅智強接獲民眾陳情，民政局送來的關懷包內容物疑似縮水，與之前大力宣傳的內容不符。記者楊正海／攝影
台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，但台北市議員羅智強接獲民眾陳情，民政局送來的關懷包內容物疑似縮水，與之前大力宣傳的內容不符。記者楊正海／攝影

現正值防疫期間，台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，但台北市議員羅智強接獲民眾陳情，民政局送來的關懷包內容物疑似縮水，與之前大力宣傳的內容不符，讓站在第一線服務里民的里幹事有口難言。對此，民政局表示，關懷包的組合，各階段不一樣，但價值不變。

羅智強說，台北市政府在防疫開始時，依各民間團體的捐贈，大幅擴充關懷包的內容物，提供民眾泡麵、罐頭、零食，市長柯文哲也廣為宣傳，讓民眾感受北市府對居家檢疫市民的用心，但有民眾陳情指出，現在關懷包連泡麵也沒有，他查證也發現少了零食、飲品，連說好的影音平台註冊序號跟500元電子書購物金都悄悄取消。

羅智強說，他能體諒陳情的民眾，還留有關懷包很豐富的印象，甚至質疑是不是有人從中獲利，讓東奔西跑在基層防疫的里幹事非常無奈，他也替基層人員叫屈。

羅智強指出，關懷包剛推出時，各縣市還會互相比拚誰的關懷包最豪華，然而疫情結束遙遙無期，他也覺得關懷包應該以實用為主，讓資源有效使用，但經由市政府的宣傳後，民眾對於關懷包的期待已經太高，拿到實體後難免產生與「廣告不符」的想法。

民政局長郭素蓉表示，關懷包的組合，和民間捐贈物資和經費有關，各階段不一樣並調整，但價值不變，且要減輕里幹事的工作負荷量，因為關懷包若太重，爬樓梯恐出現職業傷害，要保護里幹事，因為還有其他疫情關懷工作要做，包括要送餐、幫忙拿藥等。

至於面臨秋冬二波疫情，內容物會不會增加？ 郭素蓉說，各階段都不一樣，內容物會持續精進，隨著經費來源和民間捐贈調整。民政局指出，從今年一月25日開始有第一名居家檢疫者，3月25日開始發關懷包，至昨天為止，居家檢疫者累計約8.6萬人。

台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，並大力宣傳。圖／報系資料照
台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，並大力宣傳。圖／報系資料照

居家檢疫 疫情 羅智強

延伸閱讀

搭新聞自由公車上班 柯文哲強調心平氣和

羅柯同盟？羅智強：選舉同盟言之過早

羅智強要謝長廷對質！律師反批「言論自由不是遮羞布」

羅智強遭提告 公開三問要求謝長廷親自出庭

相關新聞

影／中職總冠軍賭贏回報獅子頭…賴清德推銷台中文心蘭

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑...

北市居家檢疫關懷包遭疑縮水？民政局叫屈：價值不變

現正值防疫期間，台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，但台北市議員羅智強接獲民眾陳情，民政局送來的關懷包內容物疑似縮水...

影／中職總冠軍賭贏！賴清德大推台中大坑必吃10道菜

中華職棒總冠軍賽中信兄弟飲恨輸給統一獅，台中市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，盧秀燕日前「願賭服輸」戴爆炸獅子頭跑...

侯友宜贈匾「唯一佛乘」給淡水緣道觀音廟

農曆9月28日是緣道觀音廟佛乘宗第二代祖師緣道菩薩聖誕紀念日，市長侯友宜今天前往參拜祈安，致贈匾額「唯一佛乘」，感謝廟方...

農曆春節前居家檢疫人數恐暴增 北市民政局備戰

新冠肺炎疫情持續在國際間延燒，台北市的居家檢疫人數居六都居冠，至昨天統計截止，累計達8.6萬人，預計未來農曆春節期間，居...

台南藏金閣單車拍賣超搶手 名牌入門公路車招手

台南市環保局藏金閣每次拍賣活動，所推出的二手單車都很搶手，明天14日的拍賣會，再推出美利達RIDE ROAD 901入門...

侯友宜：新北堅持零檢出 不讓萊豬萊牛被誤食

行政院發言人丁怡銘扯出牛肉麵之亂，業者皇家傳承就在板橋。市長侯友宜今天表示，他依然堅持零檢出，不讓含萊克多巴胺的肉在餐廳...

蘆洲銀河灣 擬區段徵收推動

新北市蘆洲南北側農業區都市計畫目前在內政部審議中，市長侯友宜近期和三蘆地區民代閉門會，計畫將三重果菜市場遷至蘆北打造「銀...

新建蘆洲醫院 落腳成蘆橋旁

新北市蘆洲民眾就醫經常要送往淡水馬偕醫院，市府確定未來蘆洲醫院設在成蘆橋旁，成為蘆洲、五股、八里民眾就醫中心。

新北農漁民免費健檢 送健康手冊

新北市連續第12年舉辦農、漁民免費健康檢查，年滿50歲即可每2年參加一次健檢，包含電腦斷層、肌耐力等7項檢查，總價值約1...

北市2千台AED 85％民眾不會用

為爭取黃金救援期，目前全北市公共場所設有2千台AED自動體外心臟電擊去顫器。北市議員應曉薇質疑，她調閱資料後發現，全北市...

新北耶誕城今開城 迪士尼來了

雙北跨年活動之一的新北歡樂耶誕城今天開城，今年與迪士尼合作以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

彰化縣四大社會住宅三地點曝光 帶動房地產升值

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

影／車窗未關好 太魯閣獼猴闖入吃煎餃兩猴把風全都錄

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

60餘年首度謝土 白河太城宮意外發現11幅潘麗水畫作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。