北市居家檢疫關懷包遭疑縮水？民政局叫屈：價值不變

現正值防疫期間，台北市政府在疫情之初發送居家檢疫關懷包，但台北市議員羅智強接獲民眾陳情，民政局送來的關懷包內容物疑似縮水，與之前大力宣傳的內容不符，讓站在第一線服務里民的里幹事有口難言。對此，民政局表示，關懷包的組合，各階段不一樣，但價值不變。

羅智強說，台北市政府在防疫開始時，依各民間團體的捐贈，大幅擴充關懷包的內容物，提供民眾泡麵、罐頭、零食，市長柯文哲也廣為宣傳，讓民眾感受北市府對居家檢疫市民的用心，但有民眾陳情指出，現在關懷包連泡麵也沒有，他查證也發現少了零食、飲品，連說好的影音平台註冊序號跟500元電子書購物金都悄悄取消。

羅智強說，他能體諒陳情的民眾，還留有關懷包很豐富的印象，甚至質疑是不是有人從中獲利，讓東奔西跑在基層防疫的里幹事非常無奈，他也替基層人員叫屈。

羅智強指出，關懷包剛推出時，各縣市還會互相比拚誰的關懷包最豪華，然而疫情結束遙遙無期，他也覺得關懷包應該以實用為主，讓資源有效使用，但經由市政府的宣傳後，民眾對於關懷包的期待已經太高，拿到實體後難免產生與「廣告不符」的想法。

民政局長郭素蓉表示，關懷包的組合，和民間捐贈物資和經費有關，各階段不一樣並調整，但價值不變，且要減輕里幹事的工作負荷量，因為關懷包若太重，爬樓梯恐出現職業傷害，要保護里幹事，因為還有其他疫情關懷工作要做，包括要送餐、幫忙拿藥等。