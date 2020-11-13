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牛肉麵失言風波延燒 台東冠軍老闆：生意一夕掉七成

侯友宜：新北堅持零檢出 不讓萊豬萊牛被誤食

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜強調新北堅持瘦肉精零檢出，不讓萊豬萊牛在餐桌上被誤食到。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜強調新北堅持瘦肉精零檢出，不讓萊豬萊牛在餐桌上被誤食到。記者施鴻基／攝影

行政院發言人丁怡銘扯出牛肉麵之亂，業者皇家傳承就在板橋。市長侯友宜今天表示，他依然堅持零檢出，不讓含萊克多巴胺的肉在餐廳被誤食到。

侯友宜說，新北牛肉麵蓋天下，冠軍有皇家傳承、亞軍下河幫，也有拿到好成績的胡董牛麵所、牛肉麵大王，昨天大家關注業者是不是使用萊克多巴胺的牛肉，但其實可以放心，他會嚴格把關，不讓含萊克多巴胺的肉在餐廳被誤食到，但透過這樣的報導，牛肉麵生意最近反而變好。

前市長朱立倫昨天聲援業者並前往品嘗力挺，侯友宜說，他反對瘦肉精，堅持零檢出，不但要從源頭把關，食品加工廠也要標示清楚，全力查察，市長的責任是要讓瘦肉精不要再出現，讓大家願意到新北市吃國產豬或沒有萊克多巴胺的豬。

萊克多巴胺 侯友宜

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