大巨蛋立場轉彎？柯文哲：沒說任內一定要發使照

大巨蛋預計明年完工，台北市議員林亮君指出，遠雄已向市府提出至少四4求償，包括展延工程、商場影城棟退縮等，共求償2.19億。另外，林亮君下午在議會總質詢中指出，市府原要求遠雄，若大巨蛋要辦演唱會，必須在使照取得前送台建中心審查，質疑北市府疑似大轉彎，只要求遠雄只要以集會申請即可，等同放水。

對此，柯文哲表示，求償是遠雄的意見，當然是漫天要價，「我們不同意」，就走程序，協調、仲裁、訴訟。柯說，他沒有說任內一定要發使照，一切照規矩，拖太久，使照就給下一任市長發，他不會隨便妥協。

林亮君下午在議會總質詢中指出，除了商場影城棟退縮等求償2.19億，若遠雄要求展延756天，約二年時間，換算成金額，求償金額將高達47億，市府為公安努力的結果卻還要賠償？

林亮君說，年初時遠雄以營運契約中的「除外情事」索求，針對都審和退縮面積賠償。但法務局長袁秀慧表示，除外情事有協商機制，可透過契約來協調，但這在法律上有一定的解釋，遠雄可能無法這麼樂觀看待，且遠雄可歸責自己未按圖施工，市府會採最嚴格態度把關。

至於大巨蛋場館使用，體育活動占六成，非體育活動四成，除體育活動，未來會辦演唱會或宗教法會和社團集會。對於被質疑放水，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說，目前體育使用不用送性能審查，未來申請演藝使用，向市府申請臨時使用，市府會以127條來要求，或送台建中心進行性能審查。

林亮君也質疑避難層的定義，是下沈式廣場？還是一樓？建管處長劉美秀表示，遠雄提出幾個樓梯的避難樓層是在 B1，這有一些有疑義，不是所有都在B1，目前認定有一些鏤空、有一些逃到戶外上面沒有遮蔽，認定可以，例如前國父紀念館出來的地方，是完全戶外，認定避難層是B1層。