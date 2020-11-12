快訊

萊劑美牛風波！丁怡銘道歉後直奔店家 掏3.9萬元訂百份牛肉麵

川普陣營再出招 發言人亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

陰雨連綿坪林茶受損 農友16日前可申請救助金

中央社 / 新北12日電

今年9月到10月連續陰雨，新北市坪林區茶樹農損嚴重。市府農業局表示，農友16日前可到坪林區公所申請救助金，額度為每公頃5萬元；另可至各農漁會申請貸款，利率為0.54%。

新北市農業局於10月28日邀集茶葉改良場文山分場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至坪林區勘查茶葉農損情形，農委會11月4日公告坪林區為辦理茶109年10月霪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

農業局說，救助額度為每公頃5萬元，即日起至11月16日，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受霪雨影響減產達2成的農友，請攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到坪林區公所填寫申請表，假日亦受理申請。

如有貸款需求亦可持農業天然災害受災證明書、農業天然災害復建及復耕計畫書、使用土地及設施合法證明等文件至各農漁會辦理申請低利貸款，貸款利率為0.54%。

坪林 茶葉

延伸閱讀

誰會沒報房地合一稅？ 國稅局整理出11種人

佯稱是陸軍副食供應商 稱「供應國軍三餐伙食」詐財

連續12年辦農漁民免費健檢 侯友宜今至聯醫訪視

高雄大林蒲居民不滿遷村嗆陳其邁 揚言不死人也要流血

相關新聞

樹林焚化爐整修市場垃圾堆路邊 環保局：盡速媒合清運

新北市樹林焚化廠於11、12月進行整修，新北市每日減少約900噸垃圾焚燒量，市議員葉元之接獲陳情，位於板橋、樹林交界的博...

助百位街友 北市府設置「友善專用置物袋放置區」

過去北市政府關注街友人權，提供輔導、就業、健康醫療、安置等多項友善政策，也積極尋覓友善的街友行李置放空間，經3年多的努力...

新北耶誕城13日點燈 節目交管防疫一次看

新北歡樂耶誕城13日開城起至明年1月3日，範圍從市民廣場、站前廣場、萬坪公園至府中商圈。會場周邊將實施彈性交通管制，入城...

未完成的大安媽祖園區爭議再起 市府竟得再賠近2千萬

台中市大安媽祖文化園區延宕遲遲無法開幕，最近又爆出履約爭議，要賠償支付廠商近2千萬元，議員楊正中痛批：「太扯！」明明當初...

新北、桃園聯手稽查塔寮坑溪水汙染來源 依法告發

新北市環保局於昨天獲報樹林三興路福慧橋下塔寮坑溪水色異常，調查發現汙染源來自桃園市，透過新北、桃園環保共同打擊聯絡平台通...

議員質疑AED會使用者太少 柯文哲下場示範

台北市長柯文哲今天出席市政總質詢，面對台北市議員應曉薇要求台北市長柯文哲與各相關局長示範使用AED（自動體外心臟電擊去顫...

北市跨年蕭敬騰伍佰雙壓軸 林宥嘉睽違7年重回台北跨年

再過半個月就要跨年，北市府前跨年晚會卡司，觀光傳播局今天再度宣布，台北市跨年晚會將有伍佰、蕭敬騰雙壓軸，除亞洲天王蕭敬騰...

成立青年局？ 新北：朝青年事務專責單位邁進

新北市議會近期審議新北明年度預算，新北市議員周雅玲處指出，目前青年事務委員預算編列持續增加，且明年度還要試辦「青年行動辦...

大巨蛋遠雄提求償 柯文哲：不是外面喊喊 我們就聽你的

大巨蛋預計明年完工，不過遠雄已向市府提出至少四項求償、展延工程，包括商場、影城棟退縮等，向市府求償2.19億；因都審拖延...

高中職招生低恐關閉 北市教育局坦言：難免面臨退場

少子女化衝擊，私立高中職近年招生慘兮兮，甚至有部分高中面臨退場。教育局長曾燦金今表示，市府已有三種政策來協助學校，第一從...

全台最「金」土地公在中和 文化季開跑護佑在地

一年一度的中和土地公文化祭即日起至22日盛大展開，包含土地公故事展、祈安賜福三獻禮、擲神筊大賽、闖關送文創好禮等活動。中...

爆屎危機！業者嗆北市：拒收外地水肥卻運送汙泥至桃園

台北市早在2010年起禁收外地水肥，新北、桃園今年4月爆發「屎滿為患」情況後，新北全力趕工設置2座水肥投入站，但卻有桃園...

熱門新聞

誇張！曾被譽全球「最美小徑」見晴古道人為垃圾竟成堆

前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

環狀線首階吸轉乘 不如預期

70歲老校友荒煙漫草中找到校門…塵封41年 宜蘭土場國小重見天日

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

全球「最美小徑」 見晴懷古步道垃圾成堆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。