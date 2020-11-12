陰雨連綿坪林茶受損 農友16日前可申請救助金

今年9月到10月連續陰雨，新北市坪林區茶樹農損嚴重。市府農業局表示，農友16日前可到坪林區公所申請救助金，額度為每公頃5萬元；另可至各農漁會申請貸款，利率為0.54%。

新北市農業局於10月28日邀集茶葉改良場文山分場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，至坪林區勘查茶葉農損情形，農委會11月4日公告坪林區為辦理茶109年10月霪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

農業局說，救助額度為每公頃5萬元，即日起至11月16日，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受霪雨影響減產達2成的農友，請攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到坪林區公所填寫申請表，假日亦受理申請。

如有貸款需求亦可持農業天然災害受災證明書、農業天然災害復建及復耕計畫書、使用土地及設施合法證明等文件至各農漁會辦理申請低利貸款，貸款利率為0.54%。