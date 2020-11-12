助百位街友 北市府設置「友善專用置物袋放置區」

過去北市政府關注街友人權，提供輔導、就業、健康醫療、安置等多項友善政策，也積極尋覓友善的街友行李置放空間，經3年多的努力協調，近日北市政府在北車站協助下，車站南側廣場設置「街友友善專用置物袋放置區」。社會工作科長陳怡如今表示，根據統計北車有100多位街友，此政策從11月2日實施至今有61個人使用，陸陸續續會再增加。

陳怡如表示，社會局依街友生活所需來設計專用置物袋，協助街友收納及管理個人物品量，另外，社會局協調專用置物袋白天統一放置北車體南側，大部分台北車站街友皆可配合政策。不過，政策推動後期，部分街友開始囤放過多物品，甚至影響台北車站旅客動線及環境管理上困難。

社會局與台北車站於109年初協商後，北車願意釋出南側廣場兩處空間規劃為「街友友善專用置物袋放置區」。社會局考量街友數持續增加，基於空間限制，目前僅以一人一袋置放為原則，並開始蒐集市民、街友、人權團體等意見，考量安全、防雨、機動收納及置放區空間大小等因素，積極推動置放區。

社會局規劃，街友友善專用置物袋放置區規劃上午7時至晚間7時，輔導街友將個人行李移動到規劃空間放置，並安排人員定時巡視維護安全及規劃定時協助街友領取物品。