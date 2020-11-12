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冬天防疫三招 汐止里長家戶發傳單叮嚀

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區信望里長楊順德印製了傳單，挨家挨戶發送叮嚀，冬天如何做好自我保護，防止疫情擴大。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區信望里長楊順德印製了傳單，挨家挨戶發送叮嚀，冬天如何做好自我保護，防止疫情擴大。 圖／觀天下有線電視提供

從今年初開始的新冠肺炎疫情，就算到了冬天預防工作也不能少，汐止區的信望里長楊順德為提醒大家做好防疫工作，除了每天看新聞注意國內外疫情狀況，並且也印製了傳單，除了放公布欄，還挨家挨戶發送叮嚀，冬天如何做好自我保護，防止疫情擴大。

信望里長楊順德說，今年冬天如何防疫，這幾天將通告印好之後，除了張貼在里內兩個布告欄之後，接下來就親送到每一戶里民的手上，當然也不忘說明叮嚀，要讓室內空氣流通、加濕、勤洗手等等，因為針對防疫，每天晚上都會看NHK新聞，關心國內外疫情的同時，也針對日本做的防疫工作，整理出防疫三個方法，提醒里民冬天到了，防疫工作不能輕忽。

楊順德指出，最近日本、澳洲疫情嚴重，北海道又每天超過一百例以上，那冷病菌又比較容易孳生，如何防疫，在今年初之後，最近又做了一張新的文宣，第一提醒冬天到了就算冷也要注意通風，每三十分鐘要有五分鐘開門或開窗讓空氣流通，第二就是加濕使屋內濕潤，因為冬天室內空氣比較乾燥容易有病菌，在屋內可用「室內加濕器」加濕、「臉盆」裝水或「掛濕毛巾」使屋內濕潤，病菌才不會孳生，第三就是勤洗手。

在親手把通告拿給里民的同時，楊里長也詳細說明該如何做好自我保護，做好防疫工作，勤洗手七步驟也示範一次，做的確實讓病菌不會留在手上，貼心叮嚀，也讓里民直說很用心。

疫情 汐止

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