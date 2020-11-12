三和國小小小運動講師 帶動跳讓長輩好開心

金山區六股里共餐前會安排運動帶著長輩動一動，三和國小附幼的小朋友也要來擔任運動教練，帶動跳希望能夠跟阿公阿嬤們一起運動，演出拿手的心花開舞蹈，最後還送上親手做的手工花，超萌又可愛的舉動也讓長輩們瞬間融化，心花朵朵開。

金山區六股里銀髮共餐前，總會安排活動，邀請專業的運動講師來帶著讓長輩們飯前動一動，不過專業的運動講師變成了超萌可愛的三和國小附設幼兒園小朋友，長輩們瞬間被融化，就連臉上都換上慈愛的笑容，小朋友帶來的心花開舞蹈，也讓長輩們各個心花朵朵開。

三和國小附設幼兒園主任周書萍說， 學校就位在六股里內，帶著孩子走出校園、走進社區要與長輩們一起互動，準備了表演，帶著長輩一起跳舞，小朋友還要親手送上自己做的手工花，就是希望阿公阿嬤看表演還可以收到花朵，心花怒放一整天。

六股里長鐘鼎平指出，而這場共餐除了有小小運動教練，現場還有戶政以及地政專車都來一起服務長輩，因為近來有不少里民碰上土地丈量問題，趁著一個月一次的大型共餐，趕緊邀請到汐止地政事務所來設攤為民解惑，為此也相當感謝戶政與地政的協助，以及三和國小附幼的表演讓六股里長輩擁有收穫滿滿的共餐。