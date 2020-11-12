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淡海新市鎮發展延宕 地方盼推科技園區

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
新北市議員陳偉杰希望能夠新北市府能跟營建署加以溝通，讓科技園區正式落腳在新市鎮二期的土地內。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳偉杰希望能夠新北市府能跟營建署加以溝通，讓科技園區正式落腳在新市鎮二期的土地內。 圖／紅樹林有線電視提供

面對科技大廠的加碼投資，淡海新市鎮發展卻遲遲延宕多年，目前進行第三次都市計畫通盤檢討，新北市議員陳偉杰就提出淡海科技園區的相關問題，希望能夠跟營建署加以溝通，讓科技園區正式落腳在新市鎮二期的土地內。

淡海新市鎮1991年擬定主要開發計畫，計畫年期至2036年，但開發不如預期，連淡海輕軌營運都受影響，不過淡江大橋、淡海輕軌、八里輕軌、淡北道路陸續規畫、興建，讓淡海新市鎮盼到新契機。

市議員陳偉杰表示，淡海科技園區，以目前的康舒科技公司為中心，向淡海新市鎮二期規劃發展，希望能夠跟營建署加以溝通，讓科技園區正式落腳在新市鎮二期的土地內。

市議員陳偉杰指出，未來在配合淡江大橋，北側道路的逐漸完善，將可以加速發展淡海科技園區，更能夠增加在地居民的就業率，而市府日前回應，目前跟中央協調如何移轉淡海新市鎮，未來產業會以科技園區為主，地方希望中央程序再加快，淡海科技園區包括資通訊設備、綠能、金屬製品製造業、機械設備製造業等項目，以淡水地區原有的產業為主，滿足地方擴廠需求。

淡海輕軌 淡水

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