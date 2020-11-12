淡海新市鎮發展延宕 地方盼推科技園區

金山區六股里共餐前會安排運動帶著長輩動一動，三和國小附幼的小朋友也要來擔任運動教練，帶動跳希望能夠跟阿公阿嬤們一起運動，演出拿手的心花開舞蹈，最後還送上親手做的手工花，超萌又可愛的舉動也讓長輩們瞬間融化，心花朵朵開。

2020-11-12 22:29