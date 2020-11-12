淡海輕軌藍海線15日通車 漁人碼頭煙火秀
淡海輕軌第一期藍海線將在本周日(11/15)下午兩點正式通車，通車日下午到晚上活動不間斷，於淡水漁人碼頭觀海廣場接連舉辦「藍海通車嘉年華」、璀璨高空煙火秀，最後還有重量級歌手、團體壓軸演出，歡迎民眾來參與。
新北捷運局表示，通車日(11/15)除了上午十點辦理通車典禮儀式，下午兩點開始，邀請近30家商家進駐淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦園遊會，配合藍海線正式營運，民眾可以搭乘輕軌從紅樹林站前往，同時「藍海通車嘉年華」的舞台表演，包含有蘋果劇團表演、特地為了小朋友而舉辦的故事小劇場，以及在地團體表演。
到了晚上七點半，將施放長達十分鐘的高空煙火秀，絢麗煙火齊發、照亮夜空，並邀請歌手陳彥允、畢書盡以及搖滾團體八三夭壓軸演唱。
新北捷運局表示，當天晚上「藍海橋」也會同步點亮光雕投影秀，另外建議市民朋友可搭乘淡海輕軌或利用大眾運輸工具抵達淡水漁人碼頭站，再步行前往活動會場。
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