「熊麻雞」進駐吉慶國小 學生呵護適應環境

台灣黑熊保育協會提供雞隻給迷失黑熊練習捕食，卻意外使兩種生物變作好友而爆紅，被命名為「熊麻雞」，「熊麻雞」進駐到瑞芳區吉慶國小，與眾多母雞的適應過程中，啟發學生對人際關係的省思，也學習溫柔呵護讓「熊麻雞」盡早適應環境。

台灣黑熊保育協會專案經理陳孟可表示，被媒體稱作「逃出熊口」的「熊麻雞」，在去年爆紅，是可愛的南安台灣黑熊迷失後結交的跨物種好友，雖然兩種生物是獵食關係，卻有微妙情感，縱使黑熊捕食其他雞隻，仍跟其左右，但因為黑熊放生，透過校長引薦，「熊麻雞」輾轉來到了食農教育成果豐碩的吉慶國小，成為孩子們新的上課夥伴。

新北市議員林裔綺表示，「熊麻雞」與黑熊的關係，展現其友善的個性，但來到吉慶國小循環農業雞舍，卻因為身形、羽色與其她雞隻有差異而遭到排擠，在牠適應的過程中，校方為此發想出環境教育心理輔導課程，帶領孩子同理「新轉學生」的適應狀況，班級也應友善對待新朋友，溫柔撫摸著「熊麻雞」的羽毛，傳遞出來的善意，動物都感覺得到。

吉慶國小學輔主任周明珍表示，吉慶國小位在瑞芳區四腳亭與基隆市交界附近，許多學生因搬家等因素跨區而來，在適應的過程中，從社團、課後輔導的溫馨陪伴，特色的環境教育與循環農業課程，體驗黑水虻科技養殖等，讓新學生們感受多元豐富的學習資源，也期望這樣友愛的氛圍，能繼續透過學生，跨物種地將溫馨感染「熊麻雞」。