工研院海廢再生處理技術 讓海洋垃圾變成循環經濟原料

台灣在過去20年間寶特瓶回收率已是世界標竿，但在保麗龍廢棄物上卻還有待進步，尤其台灣四周環海遍布港口，承裝完漁獲的保麗龍箱可能在未妥善回收下，流入海洋成為垃圾；工研院即回收這些海洋廢棄物，透過工業技術再製成工業原料，成為新的商機。

工研院使用海廢保麗龍再生處理技術，將回收海廢塑料經過高效減容、純化、配方改質後增加材料剛性與韌性，成功開發出環保高耐衝擊的聚苯乙烯複材，可製成如3C、電子產品外殼或工業應用。

工研院副院長彭裕民指出，使用後遭棄置的各式塑膠物品許多都流入了海洋，因此如何減量、回收及再利用以解決塑膠廢棄物是當務之急，台灣在過去20年間，實施許多領先全球的環保措施，資源回收率為全球第3，寶特瓶回收率95%，如果能將這樣的效果導入循環經濟，就有1兆美元的潛在商機。

工研院循環經濟技術的研發，包括海廢保麗龍、廢棄漁網研析循環再應用技術，而且同時與荒野保護協會合作，運用AI人工智慧精準掌握海洋廢棄物分布，在全台灣海岸邊121個測站進行數據分析，協助淨灘與測站的人力調配。

工研院產業科技國際策略發展所長蘇孟宗就表示，環境永續、降低海廢對於環境的汙染已是全球性目標，然而並非單一企業或單一領域可以完成，因此需要靠不同領域、技術、產業、以及國家的合作，才能發揮最大綜效。